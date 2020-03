Canal d'Urgell millorarà el reg de 10.000 hectàrees a la tardor

La Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell confia poder començar el projecte executiu de la modernització de 10.000 hectàrees de l'àrea regable a partir del proper mes de setembre. Així ho va anunciar el president dels regants, Amadeu Ros, en el marc de la 19a jornada Reg i Futur, on també ha remarcat que esperen sumar el màxim d'agents possibles en aquest projecte que ha de transformar i millorar el reg de les 75.000 hectàrees de cultius que abraça aquest canal en un total de cinc comarques de Ponent.

Ros va instar la Generalitat a «capitanejar» la modernització i s'ha mostrat convençut que quan arrenqui «serà una revolució» que podria culminar en un termini de set anys. Amadeu Ros va explicar que en aquests moments s'està fent l'avaluació ambiental «obligada» de tota la zona regable i que d'aquí a uns sis mesos estarà acabada. Tanmateix, el president va instar la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, per tal que sigui el Govern qui «capitanegi» aquest projecte, i ha assegurat que si no ho fan, no els importarà anar «on convingui» per defensar el regadiu, ja sigui a Madrid o a la Comissió Europea.

La modernització amb la qual està treballant la comunitat maneja «cinc tanques» a tota la zona regable. Els tècnics han dissenyat 39 canonades de reg d'una mitjana d'abast de 1.900 hectàrees. Només hi haurà un «mínim» d'energia elèctrica, que els tècnics de canal han calculat en uns 8 euros de cost per hectàrea i any. Actualment, el cost és de 300 euros per hectàrea i any. El regadiu es faria per aspersió i goteig.