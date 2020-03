Un informe sosté que caldran 257 anys per tancar la bretxa salarial

Bank of America avisa que la bretxa econòmica entre homes i dones, al ritme actual, trigaria 257 anys a tancar-se, segons l'últim informe de l'entitat estadounidene sobre la desigualtat de gènere i el seu impacte en l'economia. Aquesta xifra d'estimació ha augmentat 55 anys més respecte a les previsions de l'any anterior. No obstant això, els experts apunten que, d'aconseguir-se la igualtat econòmica, el PIB global podria augmentar 28.000 milions de dòlars o pujar un 31% fins a 2025, la qual cosa equival al PIB actual dels Estats Units i la Xina junts. L'estudi també assenyala un altre aspecte important relacionat amb el sector de la gestió d'actius, en cas d'aconseguir l'objectiu. El volum d'actius acumulat per les gestores creix un 1,5 vegades més ràpid que el dels homes i aconseguirà els 110.000 milions de dòlars en 2025. No obstant això, només un de l'1 al 3,5% dels gestors són dones. A més, el sector de les FemTech representa una oportunitat de mercat de 50.000 milions de dòlars fins a 2025. A l'OCDE, la treballadora mitjana cobra de mitjana un 15% menys que els seus companys masculins, una xifra que no ha canviat des de 2010.



Denúncies a Catalunya

CCOO ha denunciat 15 empreses que no han elaborat com calia els seus plans d'igualtat davant la Inspecció de Treball. Entre les entitats denunciades, hi ha els ajuntaments de Cornellà i de Badalona, que segons CCOO, no haurien elaborat el pla d'igualtat de forma negociada sinó que compten amb un document fet per una consultora. L'empresa XPO Transport Solutions, el centre especial de treball Metropolis o el centre sanitari Benito Menni de Sant Boi també figuren a la llista.