Jornada informativa: energies renovables en els establiments

El passat dimecres 26 de febrer va tenir lloc la jornada informativa Energies renovables en els vostres establiments al Costa Brava Center, organitzat pel mateix Grup Costa Brava Centre. La trobada va tenir una gran acollida entre el sector empresarial, ja que va comptar amb la presència de 14 empreses diferents, totes membres de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre.

El perfil de les empreses assistents va ser del sector turístic, des d'empreses dedicades a càmpings o hotels fins a empreses de restauració. Les jornades estaven dirigides al sector Hospitality i MediaMarkt va presentar algunes de les solucions per al sector, fent focus en l'energia solar fotovoltaica.

Entre els punts abordats durant la trobada destaquen:

La ecorresponsabilitat corporativa

El Brand Engagement: com volem que ens vegin els nostres clients

L'estalvi com la clau per als projectes sense cap tipus d'inversió

El canvi normatiu pel que fa a establiments del sector i les energies renovables

L'energia fotovoltaica enfront d'altres sistemes

L'excel·lència mediambiental

Combinació de l'energia fotovoltaica juntament amb altres fonts d'energia

Finançament per a aquest tipus de projectes

MediaMarkt Business disposa d'una àmplia gamma de solucions integrals enfocades al sector professional i adaptades a cada necessitat. En el cas del sector Hospitality la divisió ofereix solucions tecnològiques adaptades, que busquen que l'experiència dels usuaris sigui més agradable i la gestió dels recursos més eficient.

A més, des de la divisió MediaMarkt Business s'han començat a oferir serveis per a projectes d'energia fotovoltaica. Per poder emprendre aquest tipus de projectes MediaMarkt Business va de la mà del seu partner d'energia renovable a Girona, Green Electric. Aquest tipus de servei només està disponible a Girona, que està sent la botiga pilot de referència a Europa. Aquest tipus de servei està tenint una gran acollida entre el sector empresarial, així ho mostren les dades en aquests primers mesos des de la seva posada en marxa.