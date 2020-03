El Parlament aborda la despoblació rural

El ple de Parlament va instar el Govern a implementar diverses mesures per lluitar contra la despoblació del món rural a Catalunya. La moció, impulsada pel PSC-Units, insta l'executiu a «harmonitzar tots els programes aprovats» per lluitar contra aquest fenomen.

Entre les mesures aprovades per unanimitat hi ha la definició, en sis mesos des que s'aprovin els pressupostos, d'un calendari d'inversions específic per a les comarques que necessitin un «especial tractament». També es demana desenvolupar, en mig any, un pla d'incorporació activa de la població jove al món rural i agrari.



No als fons per la crisi de preus

En canvi, no s'ha aprovat –pels vots en contra de JxCat i ERC- impulsar un fons de finançament extraordinari de 30 milions d'euros per als agricultors i ramaders afectats per la crisi de preus. Aquest punt sí que ha comptat amb el suport de Cs, PSC-Units, CUP i PP, i l'abstenció de CatECP. El text insta a recuperar el pressupost i serveis públics perduts durant els anys de retallades, especialment els sanitaris, com un element clau per fixar la població al territori.

El pla per atreure la joventut al camp inclou mesures per facilitar l'accés a la terra i incentius als projectes petits i mitjans d'innovació en la producció, transformació i distribució agrària.