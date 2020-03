El sector hortofructícola reclama bonificacions per l'impacte del salari mínim

Els responsables de les associacions hortofructícoles van defensar aquest dimarts en la Comissió de Govern de Federació Espanyola de Productors Exportadors de Fruites i Hortalisses (FEPEX) la necessitat de «bonificacions i altres mesures» per «minorar el fort increment dels costos de producció» que han suposat els augments del salari mínim interprofessional (SMI) i davant «les previsions de nous increments».

I és que, tal com va reconèixer aquest dimecres la directora general de Produccions i Mercats Agraris, Esperanza Orellana, després d'una reunió amb els representants del sector d'hortalisses, els preus de la campanya d'hivern han estat més baixos que en temporades anteriors, la qual cosa juntament amb l'augment dels costos dels quals parla Fepex, es tradueix en una retallada de la rendibilitat.

La Comissió de Fepex també va acordar aquest dimarts obrir un «període de consultes» entre els seus associats per recopilar dubtes sobre les mesures urgents adoptades per reformar la Llei de la Cadena Alimentària i traslladar-les a les autoritats nacionals i regionals. Entre aquestes mesures –van recordar des de Fepex– es plantegen qüestions com la determinació dels costos efectius de producció, la seva inclusió en els contractes i les seves conseqüències en les relacions comercials de les organitzacions de productors amb els seus clients, independentment de quin sigui la seva forma jurídica. Fepex celebrarà la seva Assemblea General el divendres 3 d'abril a Almeria.



Més enviaments al Marroc

La principal associació espanyola hortofructícola ha denunciat que les entrades a la Unió Europea (UE) de productes hortofructícoles marroquins han superat ja el volum màxim fixat en l'acord comercial d'associació signat entre Brussel·les i Rabat. Fepex va lamentar que en els enviaments de fruites i hortalisses del Marroc no s'està aplicant amb eficàcia el règim de preus d'entrada ni les clàusules de cooperació i de salvaguarda previstes en l'acord per evitar pertorbacions en els mercats comunitaris. El ministre, per part seva, els ha recordat que el Govern espanyol i la Comissió Europea «estan treballant per aconseguir major informació i transparència en el funcionament dels contingents d'importació».



Preocupació pel Brexit

Els responsables de Fepex també van traslladar a Planas la seva preocupació per si les negociacions sobre la futura relació amb Regne Unit no es tradueixen en l'exempció aranzelària per a les fruites i hortalisses d'Espanya a la seva entrada al mercat britànic.

Planas, per la seva banda, reconeixia que «l'escenari més positiu» per al sector hortofructícola espanyol després del període de transició del Brexit «seria aconseguir un acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Regne Unit». Per a aquesta organització també és molt important que després del període de transició del Brexit s'estableixin procediments àgils per via telemàtica que permetin tramitar tota la documentació exigida en temps real als exportadors espanyols de fruites i hortalisses.

Brotons i Pozancos han defensat aquest dimarts davant el ministre la necessitat que la nova Política Agrícola Comuna (PAC) inclogui pagaments directes per a les fruites i hortalisses.