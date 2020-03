Les vuit demandes de les dones del camp i el mar

Unes 175.400 dones treballen en agricultura, ramaderia i pesca, el 22% del total dels ocupats (793.000), segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Aconseguir la igualtat de drets té obstacles afegits per a les habitants rurals, entre ells la falta de reflex del seu treball en l'ombra, asseguren a Efeagro responsables d'organitzacions representatives de les dones rurals: Amfar, Afammer, Femur, UPA-Fademur i Ceres (COAG).

En el litoral, moltes de les ocupacions de la dona lligades al sector pesquer romanen invisibles per a la societat, segons l'Associació Nacional de Dones de la Pesca (Anmupesca).

Aquestes són les seves vuit reivindicacions amb què encaren aquest 8 de març:

1. Visibilitat

Les dones del camp demanen que es reconegui el seu treball en les explotacions com a cònjuges o col·laboradores.

La Llei de Titularitat Compartida aprovada el 2011 va néixer amb la voluntat d'afavorir la igualtat, a través del reconeixement jurídic i econòmic de la participació de les dones en l'activitat de l'explotació. Però el nombre d'inscripcions (647 a principis de març) ha estat baix. Sector i Govern consideren que cal revisar la llei. Les associacions assenyalen que no es coneix i que es requereixen campanyes de divulgació.

D'altra banda, les dones demanen una revisió de les quotes a la Seguretat Social, perquè puguin reflectir-se en les estadístiques els treballs d'agricultores, ramaderes o d'atenció a la dependència.

En pesca, col·lectius com mariscadores o percebeiras demanen que es modifiquin els coeficients (que influeixen en la jubilació) i que s'apliquin a les rederas (que no els tenen); això implica una actualització de les malalties professionals.



2. Accions davant la violència del medi rural

Un dels aspectes més durs d'aquesta invisibilitat és l'impacte de la violència de gènere en el medi rural. L'entorn on tots es coneixen i la por al «què diran» dissuadeix les víctimes de denunciar o els frena a l'hora d'acudir a centres assessors.

Sol·liciten campanyes de sensibilització, per disminuir el masclisme en el sector i en el medi rural, enfocades a prevenir i erradicar la violència de gènere i a fer costat a les víctimes.

I també, que les estadístiques recullin dades detallades de la violència de gènere diferenciats en el medi rural.



3. Ajudes especials

Enfront de la despoblació, reivindiquen una política fiscal que promogui l'emprenedoria. Les dones recalquen la dificultat per accedir al crèdit. Entre les armadores i les confraries pesqueres, demanen incentius i bonificacions per a les empreses que contractin dones. De cara a la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) per a 2021-2027, Espanya ha promogut una perspectiva de gènere. Les dones demanen que es tradueixi en suports específics en els plans de desenvolupament rural.



4. Més formació

Les habitants del medi rural reivindiquen que es potenciï la formació agrària, ramadera o per a l'apoderament personal. Seminaris, tallers i trobades tenen un paper molt important. Des de la pesca, troben a faltar una oferta d'estudis per a garantir el relleu generacional amb marineres o perquè no s'extingeixin oficis com els de rederas o de neskatillas.



5. Conciliació laboral i familiar

En les zones menys poblades falten centres geriàtrics, guarderies o serveis d'ajuda a discapacitats. Elles demanen més foment de la corresponsabilitat, per exemple amb formació específica per a homes, a diferents nivells organitzatius. Davant els horaris de la pesca, les guarderies en els ports serien una solució.



6. Serveis

Una reducció de les diferències entre camp i ciutat en l'atenció sanitària i dotació de serveis assistencials suficients a més de millors comunicacions. Les dones rurals sofreixen la bretxa digital, perquè necessiten sortides laborals al no tenir la propietat de la terra. A l'hora de buscar la diversificació, noten més les deficiències en l'accés a internet.



7. Contra la soledat

A Espanya, el 70% de les persones que viuen soles són dones, 40% en el medi rural. La creació d'ocupació seria un antídot contra la solitud, així com propiciar espais d'educació, entreteniment i oci actiu.



8. Associacionisme i lideratge

Dones del camp i de la mar coincideixen en la importància de l'associacionisme i el lideratge en sectors masculinizados i amb escassa presència femenina en els llocs de comandament. Admeten avanços en aquesta línia. La presència de la dona rural també es reivindica en plataformes de drets sexuals i reproductius o en el de col·lectius d'immigrants.