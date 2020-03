Només el 26% dels directius a les empreses catalanes de l'Ibex són dones

Les empreses catalanes a l'Ibex-35 van tancar el 2019 amb una mitjana del 25,9% de dones en els consells d'administració. Les sis companyies sumen un total de 81 membres als respectius òrgans de decisió, 21 dels quals són dones. La presència femenina a les cotitzades està encara lluny del percentatge del 40% recomanat per la Comissió Europea i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La companyia catalana amb major presència femenina a l'òrgan de decisió és CaixaBank, amb un 37,5%, mentre que a Naturgy la xifra cau fins al 8,3%. En general, més del 60% de les empreses catalanes no tenen cap dona en el comitè de direcció, segons els estudis de l'Observatori Dona Empresa i Economia.

Naturgy és l'empresa catalana de l'Ibex-35 amb menor percentatge de dones als consells d'administració, segons les últimes dades publicades a la CNMV. Dels dotze membres que l'integren, només un d'ells és una dona. En concret, es tracta d'Helena Herrero Starkie, presidenta i consellera delegada d'HP a Espanya i Portugal. Herrero té la categoria de consellera independent i no té funcions executives a l'empresa.

Per la seva banda, la presència femenina a l'òrgan de decisió del Banc Sabadell és d'un 20%, amb tres dones sobre un total de quinze membres. D'aquestes, només María José García Beato és consellera executiva de l'entitat bancària. Maria Teresa García-Milà Lloveras, actualment consellera externa, va presentar a mitjans de febrer la seva renúncia com a membre del consell d'administració del banc, amb efectes previstos per al 26 de març.

L'òrgan de decisió de Colonial està integrat per deu homes i tres dones, que representen el 23,1%. Totes elles van ser nomenades el 2019 i tenen la categoria de conselleres independents i, per tant, no estan vinculades a la gestió diària de la companyia. El percentatge de dones a l'òrgan de decisió arriba fins al 30,8% en el cas de la farmacèutica Grifols. Dels tretze membres, quatre són dones, totes elles conselleres independents.

Per la seva banda, Cellnex té quatre dones a l'òrgan de decisió de l'empresa sobre un total de dotze membres, un 33,3%. Tres d'elles són conselleres independents, mentre que Elisabetta de Bernardi di Valserra té la categoria de consellera dominical, és a dir, forma part del consell d'administració per la seva condició de representant o accionista de la societat o per tenir una participació superior al 5% del capital.



CaixaBank, les millors dades

A CaixaBank, la presència femenina al Consell d'Administració arriba al 37,5%, amb sis dones sobre un total de setze membres. D'aquestes, quatre són conselleres independents, mentre que les altres dues tenen categoria de conselleres dominicals.

Més enllà de les companyies cotitzades a l'Ibex-35, més del 60% de les empreses catalanes no tenen cap dona en el comitè de direcció, segons els estudis de l'Observatori Dona Empresa i Economia. «La quota al mercat laboral em sembla absolutament imprescindible», va assegurar la consultora en gènere Mar Gaya Quiñonero en l'acte institucional del Dia Internacional de les Dones, celebrat al Palau de la Generalitat.



Nou debat sobre les quotes

Precisament, la Comissió Europea ha obert de nou el debat sobre les quotes. El 2012, l'organisme va proposar que el 40% de les cúpules de les empreses les ocupessin dones, una iniciativa que finalment no va tirar endavant. Ara, la comissió liderada per Ursula von der Leyen l'ha tornat a posar sobre la taula i la vicepresidenta de Valors i Transparència, Vera Jourová, s'ha compromès a augmentar fins al 50% la presència de dones a tots els nivells per al 2024.

Un altre estudi, el Women in Business 2020, elaborat per la consultora internacional de serveis professionals Grant Thornton, estableix que el nombre de dones a càrrecs de direcció va augmentar fins al 32% el 2019. La xifra se situa dos punts per sota de la mitjana estatal.