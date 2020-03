El basc Edorta Juaristi serà el nou director general de la cadena Caprabo

Caprabo va anunciar ahir el nomenament a partir de l'1 de maig d'Edorta Juaristi com a nou director general de la companyia en substitució de Martín Gandiaga, que ha ocupat el càrrec durant els últims tres exercicis. Segons va informar la firma, Juaristi té l'encàrrec de consolidar i donar impuls al procés de transformació de Caprabo, que compta amb una xarxa de més de 300 supermercats repartits per Catalunya i una plantilla de 7.000 treballadors. Natural de Sant Sebastià, Edorta Juaristi és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat del País Basc.