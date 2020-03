Finalitza el judici per l'ERO de Ryanair amb «una molt bona impressió» per part del sindicat USO

El judici a l'Audiència Nacional (AN) sobre l'ERO de Ryanair ha finalitzat aquest dimarts a la tarda després de set hores de sessió. El sindicat USO, que havia portat als tribunals la companyia irlandesa per demanar la nul·litat del procés, afirma que han sortit "amb una molt bona impressió", a l'espera de la sentència. La delegada de comunicació d'USO, Lídia Arasanz, ha explicat que durant la vista oral els seus advocats han pogut demostrar "la mala fe i la mala praxis de l'empresa". De fet, Arasanz ha detallat que Ryanair ha intentat presentar "proves pel judici 24 hores abans de començar" i sense comunicar-ho al sindicat. Per això creu que amb aquesta estratègia la companyia "s'està retratant".