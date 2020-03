El preu de l'habitatge a Catalunya creix un 3,4% l'últim trimestre de 2019

El preu de l'habitatge a Catalunya continua incrementant-se, tot i que ho fa a un ritme cada cop menys accentuat. Segons les últimes dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'Índex de Preus de l'Habitatge (IPV) ha experimentat un creixement interanual del 3,4% durant l'últim trimestre de 2019. Es tracta de l'increment més baix des del primer trimestre de 2015, quan els preus de l'habitatge al territori van pujar un 1,8%. Les últimes dades contrasten amb les registrades durant el tercer trimestre, quan l'habitatge a Catalunya va encarir-se un 4,7%.

El creixement d'aquest últim trimestre ve marcat per l'evolució dels preus de l'habitatge nou, que s'han incrementat un 4,9% respecte al quart trimestre de 2018. En comparació amb el tercer trimestre de 2019, en canvi, l'IPV no varia. Pel que fa a l'habitatge de segona mà, l'import dels immobles entre octubre i desembre s'ha incrementat un 3,2% interanual.

A nivell intertrimestral, els preus han baixat un 0,7%. Al conjunt de l'estat espanyol, l'habitatge s'ha encarit un 3,6% interanual durant els tres últims mesos de l'any. Les Illes i l'Aragó han registrat els creixements més elevats (5,5%), seguits de Ceuta (5,2%), Castella i Lleó (5%) i La Rioja (4,7%). Per altra banda, Cantàbria i Extremadura es presenten com els territoris on la variació del preu de l'habitatge ha estat menys accentuat, amb variacions del 2,1% i del 2,2%, respectivament.A l'Estat, l'índex de preus referent a les llars de nova construcció s'ha incrementat un 5,3% respecte al mateix període de l'any anterior. Pel que fa als immobles de segona mà, l'import ha registrat un creixement del 3,4%.