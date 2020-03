"A Razoptimismo donem dades racionals per tenir una visió optimista del futur"

Contingut ofert per Banco Mediolanum

El públic assistent gaudirà d'una conferència de 59 minuts d'"aire fresc" en que es demostra que el progrés és imparable i que estem molt millor que fa una dècada, malgrat l'actualitat diària que vivim. Sandra Bonamaison, Family Banker de Banco Mediolanum, ens avança el plantejament d'aquest esdeveniment.

Es fa una mica difícil pensar en un futur optimista avui dia.

Sí, es fa difícil augurar un futur optimista tal com va tot. Tots som conscients dels problemes i reptes en l'àmbit mundial, i sembla complicat que puguem ser optimistes davant de crisis, conflictes i enfrontaments que marquen l'actualitat diària de la humanitat. Però es pot ser optimista des de la raó, amb dades racionals que ens allunyin de la ingenuïtat i que ens demostren una evolució més que positiva en l'última dècada.

Què hi ha de diferent actualment per entendre la humanitat en positiu?

La humanitat se sobreposa a tota mena de crisis. Sense menysprear els desafiaments que hem de resoldre pel que fa a medi ambient, salut, diferències socials... el talent i l'esforç humà, juntament amb el desenvolupament tecnològic imparable, ens condueixen cap a un futur més positiu. Razoptimismo Tour, un gran esdeveniment que gira per més de 20 ciutats, reivindica aquest moment que vivim de canvi i augura un futur en positiu.

Com s'explica aquest futur en positiu des de Razoptimismo Tour?

A partir de dades racionals que hem recollit de fonts oficials com el Banc Mundial, Unicef o Nacions Unides, entre altres organismes. Aquestes dades, a més, les recullen i amplien pensadors de talla internacional. Els assistents al Palau de Congressos descobriran per exemple que el 2019 va ser un any molt positiu a nivell de tot el planeta que ens permet ser optimistes de cara al futur.

Què van dir les dades sobre l'estat del planeta el 2019?

Hi ha diverses dades oficials que indiquen que va ser un gran any per la història des del punt de vista estadístic. Va créixer l'esperança de vida i els índexs d'alfabetització, va disminuir considerablement la mortalitat infantil i la pobresa extrema. De totes maneres, tot i la millora de la humanitat en l'última dècada que veiem a partir d'aquest anàlisi racional, també cal una actitud en positiu per a superar les adversitats dels nostres dies.

Com podem superar problemes seriosos i reals, i a la vegada ser optimistes?

Ho comprovarem durant els 59 minuts d'aire fresc que viurem el pròxim dimecres 18 de març al Palau Firal. L'objectiu d'aquest esdeveniment és traslladar als assistents un canvi d'actitud i convidar-los a encarar el futur sense prejudicis. Aquest optimisme sense caure en la ingenuïtat només és possible observant la realitat des de tots els angles i tenint en compte la màxima informació amb dades racionals.

L'actitud personal doncs és important en el futur de la humanitat.

No podem negar que al món hi ha problemes importants, però no podem caure en la negativitat o ser pessimistes contínuament. És vital una actitud positiva personal i a escala global, que acompanyi a un progrés del planeta ja imparable. Les persones han d'estar al centre d'aquest progrés no només amb el seu esforç i coneixements aplicats en avanços tecnològics i mèdics, també amb una actitud positiva i una bona relació humana. Llevar-nos cada dia amb el 'sí, puc' millora les nostres vides individuals i de forma grupal, i això ajuda al progrés global del planeta.

Una entitat bancària augurant una visió optimista del futur.

El positivisme és un valor intrínsec a Banco Mediolanum des de la seva fundació. Forma part del nostre ADN i per tant, per nosaltres és natural comunicar una visió optimista fins i tot quan sembla que el món trontolla. Davant les adversitats i la incertesa, és clau no deixar-nos portar per les emocions, i nosaltres des de sempre hem assessorat a les persones perquè prenguin les millors decisions financeres de la seva vida a partir de tota la informació i dades racionals que els hi donem.

Què han de fer les persones que vulguin inscriure's a Razoptimismo Tour a Girona?

Tan sols enviar un correu electrònic a razoptimismo@mediolanum.es i registrar-se per a l'esdeveniment del pròxim 18 de març. Animem a tothom a venir i viure una reflexió amb dades objectives i una fotografia completa de la realitat, amb la que poder afrontar el futur de forma racionalment optimista. Perquè el món està molt millor del que creiem.