Els restauradors alerten d'una allau d'anul·lacions per a Setmana Santa

El Gremi de Restauració ha alertat aquest dimarts que s'ha produït una "allau d'anul·lacions de reserves" per a Setmana Santa a causa del coronavirus, i ha demanat a les administracions que prenguin mesures "excepcionals" per pal·liar els efectes econòmics que comportarà l'expansió del virus. En aquest sentit, els restauradors demanen aturar la tramitació dels pressupostos o bé aprovar modificacions per no aplicar l'increment i la creació de nous tributs que s'havia previst. "És il·lògic que en un context d'emergència econòmica, la Generalitat es disposi a elevar encara més la fiscalitat que han de suportar les empreses", ha indicat.

A parer del gremi, la quarantena sanitària s'ha d'acompanyar d'una "quarantena econòmica", amb mesures per evitar que les empreses facin fallida durant la crisi. Al marge de la petició a la Generalitat, els restauradors reclamen a l'Ajuntament que aprovin una carència en el pagament de la taxa de terrasses i, abans d'acabar l'any, revisin a la baixa els nous imports aprovats en el darrer plenari.

Pel que fa al govern espanyol, demanen que es permeti que els expedients de regulació temporal d'ocupació puguin ser adoptats de manera unilateral sense que calgui obrir el període de consultes obligatori. Això implicaria, diu el gremi, suspendre els contractes de treball de manera temporal i evitaria, per tant, haver de recórrer a l'acomiadament col·lectiu.

A més, també plantegen altres mesures dirigides a empreses de restauració que hagin hagut de tancar al públic, ja sigui per decisió de l'autoritat competent o per caiguda del consum, o bé que pateixin una reducció dràstica dels ingressos. En aquestes situacions, demanen que es condonin determinats impostos o ajornar el seu pagament sense interessos. També reclamen obligar les entitats bancàries a acceptar una moratòria en el pagament de préstecs i una carència forçosa per deixar de pagar el lloguer del local mentre duri el tancament.

El gremi remarca que totes les esperances del sector estaven posades en la Setmana Santa després de la cancel·lació del Mobile World Congress i de l'ajornament de la fira Alimentària.