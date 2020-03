El sindicat USO entra a l'AN per aconseguir la nul·litat de l'ERO a Ryanair

El sindicat USO ha exigit aquest dimecres al matí la "nul·litat de l'ERO" de Ryanair durant el judici a l'Audiència Nacional. La delegada de comunicació del sindicat, Lídia Arasanz, ha assegurat abans d'entrar que aquest expedient "no té sentit" i per això volen demostrar davant dels tribunals que els motius que l'empresa va al·legar per fer els acomiadaments no són reals.

De fet, Arasanz ha recordat que l'aerolínia incorporarà un avió nou a Santiago de Compostel·la i ha obert una nova base a Viena, fet que desmuntaria el principal motiu. A més, el secretari general d'USO Ryanair, Gustavo Silva, ha afegit que la negociació de l'expedient es va fer "fora del tràmit legal".