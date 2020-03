Ajudes econòmiques per als pares amb nens sense escola

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha confirmat aquest dimecres que el Govern té intenció d'aprovar, previsiblement demà, una prestació econòmica per ajudar els pares que hagin de quedar-se a casa, sense possibilitat de teletreballar, o reduir la seva jornada, pel tancament de col·legis davant l'expansió del coronavirus.

Es tracta d'una nova prestació de la Seguretat Social amb la qual es compensarà els progenitors per la pèrdua d'ingressos derivada del temps que deixaran de treballar per cuidar els seus fills. Vindrà recollida en un decret-llei que el Govern encara està dissenyant, però que espera tenir a punt matí, segons ha assenyalat el ministre.

Escrivà, en declaracions a Onda Cero recollides per Europa Press, ha precisat que aquesta nova prestació anirà a càrrec de les arques públiques, de manera que les empreses no hauran de costejar-la. "Aquesta prestació té un cost significatiu, però manejable", ha apuntat el ministre, que ha recordat que la creació d'aquest ajut deriva d'una situació "sobrevinguda" com és el la del tancament d'escoles a determinades zones d'Espanya.

Per als treballadors aïllats pel coronavirus, el Govern va aprovar ahir que es considerin en baixa per contingències professionals, el que descarregarà a les empreses de pagar part de la prestació, ja que la Seguretat Social assumirà el cost des del primer dia. Escrivà ha indicat que per ara els treballadors en quarantena són "pocs".

En el cas que arribessin a les xifres d'Itàlia, uns 70.000, el cost per a la Seguretat Social per un període de tres setmanes seria d'uns 50 milions d'euros. Seria una despesa addicional als 800 milions d'euros que la Seguretat Social destina mensualment a prestacions per incapacitat temporal de tota mena.

A més de la nova prestació per a pares afectats pel tancament de col·legis, el Govern té intenció d'aprovar demà altres mesures per pal·liar els efectes econòmics del coronavirus, entre elles l'establiment de moratòries en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social, també per als autònoms.