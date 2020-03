Mercadona accelera la seva «brutal» transformació per esdevenir més digital

Mercadona accelera la seva «brutal transformació». La cadena de supermercats presidida per Juan Roig, ficada de ple en el seu programa estratègic 2018-2023, va aconseguir tancar un altre exercici de resultats històrics en el seu compte d'explotació en arribar a una xifra de negoci de 25.500 milions d'euros i un benefici net de 623 milions, que suposen un increment en els dos casos del 5% en comparació amb l'any 2018. I tot això després d'invertir 2.200 milions, una altra xifra rècord, per renovar la seva xarxa comercial i seguir el seu pla d'expansió. Així ho va anunciar Roig en una jornada on el coronavirus va tornar a marcar l'agenda informativa, tot i que el patró de Mercadona va demanar «normalitat i prudència» perquè la «por» l'únic que fa és «agreujar la situació».

La firma familiar valenciana ja gairebé arriba a les xifres d'El Corte Inglés en plantilla en aglutinar 90.000 treballadors fixos el 2019, en el qual va generar 4.200 nous llocs de treball, 600 d'ells a Portugal, amb una xarxa de 1.636 botigues. Aquest pla de transformació avança per impulsar, sobretot, el model d'empresa més digital i la secció «A punt per menjar», àmbits que juntament amb la reforma de botigues i blocs logístics acapararan noves injeccions de capital amb càrrec als seus recursos propis (compta amb 6.076 milions, el 60% dels seus actius totals al tancament de 2019). «Estem movent tot Mercadona», va puntualitzar el mandatari del vaixell insígnia de la distribució a Espanya, després de recordar que «les cuines que coneixem ara a les llars no tindran res a veure amb les de l'any 2050».



La «Mercadona del futur»

En aquest sentit, per consolidar el seu desenvolupament i establir les bases de la «Mercadona del futur», la companyia té previst invertir 1.800 milions el 2020, que destinarà, principalment, a l'obertura de nous supermercats, 69 a Espanya i 10 Portugal; a la reforma de 160 supermercats per adequar-los al nou model de botiga eficient (Botiga 8); a seguir desenvolupant el projecte frescos global, i la implantació de la nova secció d'«A punt per menjar» a altres 460 supermercats també al llarg de l'any. El 2023 tindrà el menjar a tota la seva xarxa comercial. Així mateix, s'avançarà en la construcció de nous blocs logístics (Parc Sagunt) i en l'obertura d'un nou magatzem en línia a Getafe. Per tot això, crearà més de 2.000 llocs de treball el 2020. Roig es proposa aplicar una filosofia empresarial basada en «fer tot el que calgui; qualitat i sobretot qualitat i, en tercer lloc, tenir cura de les baules més febles de la cadena per evitar els pitjors productes, botigues, productes o instal·lacions».

Precisament per al servei «A punt per menjar», Mercadona surt a la recerca de proveïdors «siguin de la mida que siguin», però que compleixin amb els requisits de seguretat alimentària, qualitat i preus competitius. Ho fa tant a Espanya com a Portugal i, en alguns casos, fora. «Estem buscant proveïdors de forma bel·ligerant», va indicar Roig. Vol oferir plats locals i qualitat. Això no és fàcil.

Actualment compta amb 1.400 proveïdors especialistes o totalers. A més, toca sostre a la seva xarxa de botigues a Espanya (el 2019 ha tingut un creixement zero en obrir 46 botigues i tancar la mateixa quantitat en no adaptar-se al seu model més eficient sostenible i eficient). Roig va reconèixer que encara «podem créixer molt a Portugal», i a altres països, en referència a Itàlia, «haurem d'esperar». Pel que fa a les previsions per a aquest any, Mercadona avança que la seva intenció és incrementar les vendes un 4% fins als 26.500 milions, incorporar 2.000 treballadors a la plantilla i obtenir un benefici net de 700 milions, un 12% més. Segons la seva opinió, el 2020 serà «un gran any», ja que es mantindrà fidel a la seva línia vermella i no s'endeutarà. Vol obrir 69 nous supermercats, sobretot a Madrid, País Basc i Portugal.



Negoci per internet: l'1%

Una altra via de negoci amb futur, ara «marginal encara que imparable», va afirmar Roig, és la venda a través d'internet, una línia que l'any passat li va generar al voltant de 250 milions d'euros d'ingressos, l'1% del total. La digitalització de la companyia és un altre dels reptes importants en els quals ha treballat i segueix treballant Mercadona. Amb una inversió de més de 160 milions, acaba de finalitzar la primera fase iniciada el 2018 per digitalitzar els supermercats i fer-los més «eficients, productius i sostenibles».

Amb una facturació conjunta de més de 6 milions mensuals i una plantilla de 540 persones, Roig valora de forma positiva com està evolucionant el model de venda online -en mans de la seva filla Juana- i iniciarà el servei a Madrid durant el primer semestre de 2020.