Ofertes de feina a Girona: Es busquen 10 tècnics per al sector químic

Important empresa de el sector químic ubicada a Girona selecciona 10 tècnics de producció.

Infermers, monitors de gimnàs, animadors, mecànics d'automoció, ajudants de cuina, tècnic de manteniment d'ascensors,... Consulta les ofertes de feina a Girona disponibles en aquest moment.

GRUP IMAN selecciona :

TÈCNIC / A DE PRODUCCIÓ (SECTOR QUÍMIC) per Amer

Publicat: 2020.03.10

– 10 vacants .

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -25.000 €.

Des de IMAN Temporing Girona seleccionem un / a tècnic / a de producció per a una important empresa de el sector químic ubicada a Girona per, sota la supervisió del coordinador, realitzar les següents funcions:

Assegurar el compliment de les normes de correcta fabricació (NCF).

Mantenir el lloc de producció i la maquinària en correcte funcionament.

Col·laborar i participar en la formació de personal de nova incorporació a la unitat.

Complir amb els estandardes de seguretat i higiene establerts.

AJUDANT / A DE CUINA per a Girona

Publicat: 2020.03.10

– 3 vacants.

– Jornada completa.

– Salari 10.000 € -15.000 €.

Des de l'oficina de Girona d'Iman Temporing busquem a ajudants / es de cuina i / o Cuiner / a per a una important empresa de el sector d'hostaleria especialitzada en cuina tradicional situada a Girona per desenvolupar les funcions requerides en el lloc com és la preparació i elaboració dels plats.

Tècnic / a de manteniment d'ascensors. GIRONA

Publicat: 2020.03.10

– 2 vacants.

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -25.000 €.

Seleccionem per a una empresa amb activitat a nivell internacional en el sector de la instal·lació i reparació de les plataformes elevadores, un «Tècnic de manteniment d'ascensors» per GIRONA

Funcions:

– Manteniment preventiu i correctiu dels ascensors assignats

– Realització d'inspeccions periòdiques

ENGINYER / A TÈCNIC / A d'instal·lacions - GIRONA

Publicat: 2020.03.10

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 25.000 € -30.000 €.

Sota la supervisió de l'responsable de el cap de projecte, la persona seleccionada s'encarregarà de dur a terme projectes d'enginyeria d'instal·lacions electromecàniques: electricitat, climatització, ventilació, aigua i sanejament, robòtica i domòtica, acústica, telecomunicacions i seguretat.

Serà la persona que es responsabilitzarà del contacte directe amb el client final que pot ser prescriptor (arquitecte, Project i en construcció manager, enginyeria d'obra civil €), promotors, empreses constructores i explotadores. La seva missió serà de vetllar pel respecte de les normatives vigents en aquests països així com respondre a les necessitats del client.

Es valorarà positivament coneixement de el programa 3D, BIM-REVIT.

La persona seleccionada ha de tenir una formació en enginyeria tècnica (mecànica o elèctrica) o bé una enginyeria superior.

TORNER / A CNC per Figueres

Publicat: 2020.03.10

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -25.000 €.



A IMAN Temporing de Figueres estem buscant per a empresa industrial consolidada a Figueres, UN / A TORNER / A CNC amb experiència per desenvolupar les següents funcions:



– Manipular màquines amb CNC

– Mecanització de peces mitjançant ordinador i dades numèric

ADMINISTRATIU / VA EN COMPRES per Arbúcies

Publicat: 2020.03.10

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Des de la delegació d'Hostalric d'Iman Temporing busquem un / a administratiu / va de compres amb nivell alt d'anglès per a formar part de la plantilla d'una important empresa de el sector del metall situada per Arbúcies per realitzar les següents funcions:

Introduir les comandes al sistema.

Introducció i control dels albarans.

Contacte amb els proveïdors.

Tracte amb personal de producció sobre les necessitats de materials.

Resoldre incidències.

També funcions d'ajudant al departament de qualitat.

ENGINYER / A TECNIC / A JUNIOR – SECTOR INSTAL.LACIONS ELECTROMECÀNIUQUES - GIRONA per Aiguaviva

Publicat: 2020.03.10

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Grup empresarial de Girona, dedicat a l'enginyeria i consultoria tècnica, present a nivell nacional i internacional, necessita incorporar: ENGINYER / A TÈCNIC / A per liderar projectes d'Enginyeria d'instal·lacions

Sota la supervisió del responsable d'equip d'enginyeria, la persona seleccionada s'encarregarà de dur a terme projectes d'enginyeria d'instal·lacions electromecàniques: electricitat, climatització, ventilació, aigua i sanejament, robòtica i domòtica, acústica, telecomunicacions i seguretat.

Serà la persona que participarà en la realització i redacció de projectes d'instal·lacions per al client final que pot ser prescriptor (arquitecte, Project i en construcció manager, enginyeria d'obra civil €), promotors, empreses constructores i explotadores. La seva missió serà de vetllar pel respecte de les normatives vigents així com respondre a les necessitats del client.

FLYING AND FLY – Escola de Pilots de Drones selecciona :

INSTRUCTORS TEÒRICS per a Girona

Publicat: 2020.03.11

– 10 vacants .

Bfit Figueres selecciona :

Monitors de gimnàs per a Figueres

Publicat: 2020.03.11

– Jornada parcial – indiferent.

Amb les persones selecciona :

Delineant Solidworks per Girona

Publicat: 2020.03.10

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Mecànic / a d'Automòbils per La Bisbal d'Empordà

Publicat: 2020.03.10

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

LEXIA CONSULTORS selecciona :

Recanvista servei oficial camió per Riudellots de la Selva

Publicat: 2020.03.09

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Mecànic servei oficial camió per Figueres

Publicat: 2020.03.09

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Mecànic servei oficial camió per Riudellots de la Selva

Publicat: 2020.03.09

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Wellbeing Solutions selecciona :

INFERMER / A DEL TREBALL PER GIRONA

Publicat: 2020.03.10

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 27.000 € 28.000 €.

Animacions Dálmatas selecciona :

Animador per Banyoles

Publicat: 2020.03.06

– 10 vacants.

– Salari 20 € -50 €.

Animador a Palamós

Publicat: 2020.03.06

– 10 vacants.

– Salari 20 € -50 €.

Animador a Llagostera

Publicat: 2020.03.05

– 10 vacants.

– Salari 20 € -50 €.

