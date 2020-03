Tot el que has de saber sobre l'índex IRPH de les hipoteques

L'índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH) és un indicador que s'utilitza per a fixar el tipus d'interès que es pagaran a les hipoteques. Durant anys moltes caixes d'estalvi el van fer servir, el conegut com a IRPH caixes. El 2013 van desaparèixer tant l'IRPH caixes com l'IRPH bancs, i actualment només queda vigent l'IRPH entitats.



Per què es considera un índex abusiu i perjudicial amb relació a l'EURIBOR per exemple?

En primer lloc per ser un índex que és molt més manipulable per les mateixes entitats. En la seva confecció basant-se en mitjanes del mercat hipotecari no es detreuen els extrems ni dades atípiques, i alhora s'inclouen comissions i diferencials, que fan que acabi essent un índex molt més procliu a les pujades, i molt menys elàstic a baixar en moments de baixades.

Per tot això, l'IRPH ha estat durant els últims 20 anys de mitjana un 80% superior a l'Euribor, i mentre l'Euribor a partir de 2016 s'ha situat al voltant del 0%, l'IRPH es manté per sobre dels 2 punts.



Què ha dit el TJUE sobre l'IRPH: es pot revisar l'abús i transparència de la clàusula IRPH encara que aquest índex sigui un índex oficial i regulat legalment?

El TJUE respon clarament que sí. El Tribunal afegeix que els jutjats estatals han d'examinar el caràcter clar i comprensible d'una clàusula encara que faci referència a l'objecte principal del contracte, com és en aquest cas la fixació del tipus d'interès.



Què inclou l'exigència de transparència de la clàusula IRPH?

Quan es diu que les clàusules han de ser clares i comprensibles, vol dir no només en l'àmbit formal o gramatical, sinó que el consumidor ha d'estar en condicions de comprendre la càrrega i les conseqüències econòmiques de la clàusula, i entendre el càlcul del tipus d'interès. Pot resultar rellevant haver donat informació sobre l'evolució en el passat de l'índex.



El jutge pot substituir l'índex IRPH per un altre índex legal?

Quan es declari la nul·litat de l'índex IRPH els jutges podran fixar un nou índex aplicable a falta d'acord entre les parts. El TJUE determina que no es pot limitar temporalment els efectes de la seva sentència, per tant, cal entendre que tindrà efectes retroactius en totes aquelles hipoteques firmades amb anterioritat i que segueixin vives, o s'hagin cancel·lat recentment.



Què recomana ACOREO als afectats per aquest tipus d'hipoteca?

Que reclamin el que van pagar de més. ACOREO entén que les demandes seran necessàries, ja que cada cas tindrà les seves particularitats i els bancs no oferiran una solució global. Hi ha més d'1 milió 300 mil afectats per les hipoteques IRPH. Des de l'Associació de Consumidors ACOREO ja s'ha posat en marxa la xarxa de lletrats d'arreu del territori espanyol a disposició d'aquests milers de ciutadans que tenen dret a reclamar la devolució del que van pagar indegudament en el marc del seu préstec hipotecari. Tenen seus centrals a Girona, Barcelona, Madrid i Valladolid. A la demarcació també tenen oficina a Olot.