La patronal de l'oci nocturn calcula que tancaran uns 25.000 bars, restaurants i discoteques a Catalunya

Fecasarm, la patronal de l'oci nocturn, creu que les mesures anunciades per contenir el coronavirus afectarà 25.000 bars, restaurants i locals d'oci. En un comunicat, l'organització assegura que la suspensió dels espectacles i activitats amb un aforament superior a les mil persones i la limitació a un terç de l'aforament en la resta de casos no només afectarà discoteques, sinó bars musicals, cafès teatres i concert i bars i restaurants. Segons l'entitat, la mesura "deixarà sense feina a milers de treballadors" ja que "alguns grans locals ja s'han afanyat a presentar ERO temporals". Per fer front als pagaments de les quotes de la Seguretat Social, la patronal demana ajudes fiscals i laborals i la creació urgent de línies de finançament.

Grans sales com Razzmatazz, Sala Apolo o Cocoa ja han anunciat el seu tancament durant els pròxims 15 dies. Segons la patronal, a les sales de menys de 1.000 persones d'aforament "no els sortiran els números" si obren.

Fecasarm considera que les autoritats haurien d'aclarir si aquells establiments que comptin amb més d'una llicència i tinguin els aforaments segmentats i els espais per sectors podran obrir les dues activitats si cap dels dos aforaments supera les 1.000 persones i també ho podran fer aquelles sales amb aforaments segmentats i amb entrades independents.

La patronal també defensa que les sales de festes de menys de 1.000 hauran d'actuar segons l'aforament real i no el que marca la llicència, que serà d'un terç. En aquest sentit, recorden que la normativa marca que les empreses han de disposar de vigilants de seguretat a partir de les 501 persones d'aforament. "Una discoteca amb un aforament de 900 persones, no haurà de disposar de cap vigilant de seguretat atès que el seu aforament ha quedat reduït per normativa a 300 persones", ha apuntat el secretari general i cap dels serveis jurídics de l'entitat, Joaquim Boadas, en declaracions citades a un comunicat.