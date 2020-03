Els atractius dels càmpings gironins

La innovació i els càmpings gironins van lligats de la mà. Any rere any, aquests establiments turístics ofereixen nous serveis perquè els visitants passin unes extraordinàries vacances. Anar de càmping a la Costa Brava o als Pirineus de Girona s'ha convertit en una experiència extraordinària.

En aquests emblemàtics espais, rodejats de natura, es pot gaudir principalment del descans però també es pot realitzar una gran varietat d'activitats que van des de massatges terapèutics fins a esports de muntanya.



Cada vegada són més els que busquen un destí on poder fer rutes amb bicicleta durant les vacances. I el lloc ideal és la Costa Brava, amb els seus camins de ronda, i els Pirineus, amb els seus corriols. Els càmpings, molts propers a aquestes rutes, són el lloc ideal per allotjar-se quan es viatja amb el planning de fer esport i gaudir de la natura.

Molts d'aquests establiments compten amb el segell Bike Friendly de Càmpings de Girona. El distintiu garanteix que l'espai compta amb una varietat d'activitats i serveis per a tots els amants de les rutes en bicicleta. Per exemple, ofereixen eines de bicicleta, armari-habitació per a bicicletes i zones per eixugar la roba de ciclisme. A més, hi ha la possibilitat de reservar una sola nit en un d'aquests càmpings en el cas que es vulgui fer una ruta i s'hi estigui de passada.

Entre la multitud de quilòmetres disponibles per a les dues rodes, es recomanen les rutes Vies Verdes de Catalunya, les rutes Pirineus EuroVelo8, les rutes Generals Ciclisme Ruta Càmpings i les rutes a mida en BTT.



Els càmpings gironins també són un lloc ideal per gaudir de les vacances amb la família. Viatjar amb infants no és fàcil, per això els càmpings ofereixen una gran quantitat d'activitats dirigides als més petits perquè no s'avorreixin durant aquests dies.

Concretament, en aquests càmpings, a més de garantir un tracte familiar, ofereixen serveis d'animació infantil, miniclub i minidiscoteca i piscina per a totes les edats. Tots els càmpings que compten amb el segell FamilyFriendly tenen uns serveis d'animació molt complets, una àmplia gamma d'activitats d'oci i també entreteniment nocturn per als pares.



Els càmpings són perfectes per passar una estada envoltats de natura i per fer qualsevol tipus d'activitat en un entorn natural. Una àmplia varietat de càmpings de Girona estan especialitzats en aquest tipus de turisme, són els que compten amb el segell de Nature & Active Friendly. Tots ells són perfectes per passar uns dies fent activitats de muntanya, gaudint de les millors rutes de senderisme i practicant esports d'aventura com l'escalada, la guerra de pintura, l'esquí, el surf de neu o l'esquí nòrdic.



Tothom sap que el càmping és un lloc ideal per gaudir de la tranquil·litat. Ara bé, n'hi ha que van més enllà i ofereixen diferentes serveis perquè els vistiants puguin relaxar-se. El segell Wellness Friendly certifica que els càmpings tenen tractament wellness, com per exemple instal·lacions de spa amb jacuzzi, sauna, i piscina coberta.

Tots ells ofereixen la possibilitat de practicar ioga o sessions d'ayurveda a la platja, massatges i tractaments per la pell. Aquests tipus de càmpings són ideals quan un està cansat de l'estrés diari, de les presses i de la feina i el que realment necessita és desconnectar de la rutina.



Si el que es vol és gaudir del mar, els càmpings ofereixen una gran quantitat d'activitats aquàtiques per fer amb la família, amb els amcis o amb la parella. En aquests indrets es pot gaudir de l'estada mentre es practiquen activitats aquàtiques i es fa una capbussada a les millors platges de la Costa Brava.

Campings de Girona ofereix, sota el segell de recomanació Water Sports Friendly, una varietat de càmpings perfectes que compleixen aquestes expectatives. Aquesta etiqueta garanteix que tots els càmpings donen directament al mar o a la platja i s'hi poden practicar moltes activitats esportives aquàtiques. Són càmpings que ofereixen busseig, centres de submarinisme, surf d'estel, lloguer de caiacs i moltes altres coses.



Una estada a un càmping gironí també et dona l'oportunitat de conèixer la cultura i la història de casa nostra. Molts d'ells compten amb el segell de recomanació Cultural Friendly. Aquesta etiqueta certifica que es troben molt a prop d'interessants llocs de patrimoni cultural. A més, ofereixen activitats culturals especials com, per exemple, visites a museus, rutes guiades per pobles amb atractius, i tallers amb els artesans locals. Si realment el que es vol és gaudir de la cultura i de la història i endinssar-se en el passat mentre es gaudeix d'unes vacances als millors pobles de la Costa Brava, l'opció més avantatjosa és allotjar-se a un dels càmpings de Girona.