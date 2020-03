El contacte amb la natura a través dels càmpings gironins

Els càmpings gironins s'han convertit en llocs emblemàtics on passar les vacances, ja sigui pels serveis que ofereixen com per les seves polítiques mediambientals i sostenibles. Així ho avala el fet que el 2019 l'Associació de Càmpings de Girona va rebre el guardó de Turisme Responsable de la Generalitat de Catalunya.

Els càmpings gironins fa anys que apliquen pràctiques responsables en els seus establiments; són un dels col·lectius que compten amb més segells de qualitat mediambientals. A més, cada any duen a terme inversions en mesures energètiques més eficients i menys contaminants, apliquen i fomenten el reciclatge i la reducció de plàstics i promouen el consum de productes locals, les tradicions i la gastronomia del país, entre d'altres.

El respecte per l'entorn i la gestió sostenible són clau en els càmpings gironins. Durant el 2019 els 73 establiments que formen l'Associació de Càmpings de Girona (ACG) van invertir més de 45 milions d'euros per millorar la qualitat de les instal·lacions i per seguir avançant en la sostenibilitat ambiental. I també perquè molts establiments es troben a la costa o en paratges únics i parcs naturals. En aquest sentit durant la darrera temporada s'han fet millores en les canalitzacions d'aigua per integrar-les més en l'entorn, construccions de carrils bici, adquisició de vehicles elèctrics o instal·lacions de plaques fotovoltaiques per subministrar energia a les instal·lacions. La demarcació de Girona compta amb el primer càmping d'Espanya amb bungalous autosuficients, La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador (cada bungalou disposa d'una bateria amb deu plaques fotovoltaiques que acumulen energia i la transformen en electricitat).



Turisme inclusiu

L'any passat, l'Associació va impulsar, conjuntament amb la Universitat de Girona, un estudi d'accessibilitat entre els càmpings associats per determinar les mancances en aquest àmbit i amb l'objectiu d'adoptar un segell de diferenciació propi de càmpings especialitzats en turisme accessible. A més, es va dur a terme una prova pilot amb l'empresa de turisme inclusiu MyGuidoo per posar en marxa una aplicació audioguiada, sense necessitat de roaming o wifi, que permet l'ús de les Vies Verdes per a persones amb dificultats de vista.

Els càmpings gironins també aposten per la promoció dels productes locals. Molts càmpings ofereixen una carta de cuina catalana i venda de productes artesans i locals.