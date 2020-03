L'aeroport perd un 24,5% dels passatgers els primers set dies de març pel coronavirus

L'Aeroport Girona-Costa Brava també està notant els efectes del coronavirus i entre l'1 i el 7 de març s'han registrat 6.925 passatgers, un 24,5% menys dels que ho van fer els mateixos dies de l'any passat. Des de l'aeroport apunten que la baixada d'ocupació es deu a les mesures per evitar la propagació del covid-19. Aquestes dades contrasten amb els 35.090 passatgers que van passar per la terminal gironina durant el mes de febrer, ja que és un 2,64% més dels que ho van fer el febrer de 2019. Pel que fa al nombre d'operacions, aquest febrer s'ha arribat a les 1.274, una xifra excepcionalment alta per l'augment de vols d'entrenament que s'estan realitzant a les pistes de Vilobí d'Onyar durant la temporada d'hivern.