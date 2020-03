L'Ibex-35 pateix la pitjor caiguda de la seva història

L'Ibex-35 va registrar ahir la pitjor caiguda de la seva història, ja que va patir una caiguda del 14,06% que el va portar a tancar en 6.390,9 punts, fet que suposa un nivell similar al d'agost de 2012. El pànic per l'epidèmia del coronavirus va portar al selectiu a marcar la seva pitjor sessió borsària, superant l'enfonsament del 12,35% de la jornada en què els britànics van decidir abandonar la Unió Europea al juny de 2016.

Les mesures del Banc Central Europeu (BCE) davant el coronavirus no han convençut els inversors. L'organisme ha decidit mantenir els tipus d'interès, la qual cosa no ha sentat molt bé al mercat, que esperava un moviment en el mateix sentit que els realitzats d'emergència per la Reserva Federal (Fed) i el Banc d'Anglaterra, que pal·liés en part l'impacte de la malaltia en l'economia.

La setmana passada, el Comitè de Mercat Obert de la Fed va rebaixar en 50 punts bàsics els tipus d'interès, fins a un rang objectiu d'entre l'1% i el 1,25%, en resposta als riscos que l'epidèmia del coronavirus representa per a l'economia. Per la seva banda, el Comitè de Política Monetària del Banc d'Anglaterra es va reunir fa dos dies d'urgència i va anunciar dimecres la seva resposta a la crisi del Covid-19, que suposava baixar el tipus d'interès de referència en 50 punts bàsics, fins al 0,25%.

Mentrestant, la prima de risc espanyola es va elevar a 120 punts bàsics al tancament del mercat, arribant a disparar-se fins als 131 punts, amb l'interès exigit al bonus en deu anys situant-se en el 0,476%, mentre que la cotització de l'euro davant del dòlar va descendir a 1,1101 «bitllets verds».