Millorar la seguretat davant l'actual context de crisi climàtica

La seguretat de les persones que s'allotgen als càmpings gironins és una prioritat per als responsables dels establiments. Són conscients que cal anar revisant i millorant els protocols d'actuació per estar preparats per fer front a qualsevol circumstància i episodi extern i, sobretot, davant l'actual context de crisi climàtica. Així es va posar de manifest durant la jornada sobre seguretat als càmpings gironins que l'Associació de Càmpings de Girona (ACG) va dur a terme aquesta setmana, en col·laboració amb els Serveis Territorials d'Interior a Girona i l'empresa Catalana Occidente, al Parc Científic i Tecnològic de Girona.

L'Associació de Càmpings de Girona considera que no es pot abaixar la guàrdia i que cal anar conscienciant els establiments de la importància d'estar preparats per gestionar el risc en qualsevol moment. A l'entitat li preocupa la capacitat de reacció per garantir la seguretat a les instal·lacions i, per aquest motiu, va organitzar la jornada amb l'objectiu d'oferir informació i formació als responsables dels establiments per tal que puguin gestionar amb èxit qualsevol eventualitat. Una formació que es farà extensiva a tot el personal dels càmpings.

La sessió va servir per debatre i posar al dia els protocols d'actuació en casos com el del passat temporal Gloria, que no va provocar incidents remarcables en els establiments gironins i va evidenciar la bona capacitat de reacció dels càmpings gironins davant la situació amb uns protocols que van funcionar perfectament. Uns protocols que ja s'aplicaven i que ara s'han volgut revisar fins al punt que s'ha acordat optimitzar-los, a partir de la proposta dels experts i en col·laboració amb l'Administració, per tal de millorar la seva eficàcia i coordinació amb els diferents departaments de l'Administració implicats. Aquests nous protocols d'actuació passen, entre d'altres, perquè cada càmping disposi d'un document que inclogui una avaluació prèvia i un pla de gestió dels riscos personalitzat amb sistemes d'alerta d'emergència i mesures d'autoprotecció.

A la sessió, que va despertar un gran interès dins el sector, van assistir representants d'una trentena de càmpings de tot Catalunya i tècnics. També hi van assistir representants de l'Agència Catalana de l'Aigua, Protecció Civil i especialistes en enginyeria de l'aigua i sistemes hidràulics de l'empresa ABM. La jornada la va inaugurar el president de l'ACG, Miquel Gotanegra, qui va explicar que «cal anar actualitzant i millorant contínuament els protocols d'actuació per garantir en tot moment la total seguretat de les persones que s'allotgen a les instal·lacions amb l'objectiu de ser els més segurs d'Europa». «Per a nosaltres és una prioritat i hem d'estar preparats per poder fer front a qualsevol circumstància o episodi extern», va afegir el president de l'ACG.

El director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, va ser l'encarregat de fer la cloenda i va subratllar la importància que «un sector estratègic dins l'economia com és el del càmping, tingui els plans d'autoprotecció actualitzats i interioritzats per poder minimitzar els efectes de possibles eventualitats, sobretot en l'actual context de crisi climàtica».



Instal·lacions recuperades

El president de l'ACG va assegurar que després del temporal Gloria les instal·lacions ja estan recuperades i a punt per rebre els visitants per Setmana Santa. Miquel Gotanegra va recordar que no hi va haver cap incident greu als càmpings mentre va durar la borrasca i que els plans d'actuació van funcionar perfectament i amb capacitat de reacció davant les emergències.