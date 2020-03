Un programa que implica quaranta empreses ajuda 63 joves a trobar feina

L'Obra Social de La Caixa ha ajudat 63 joves gironins a trobar una feina en el marc del programa La Caixa Feina Jove, cofinançat per l'entitat i el Fons Social Europeu. Això ha estat possible gràcies la col·laboració de 40 empreses de la província de Girona. A Catalunya, les contractacions es van elevar fins a 602. El 67% d'aquestes insercions laborals (404 contractes) han estat indefinides. 363 empreses catalanes socialment responsables han participat en aquest programa i s'han adherit als incentius per a l'ocupació juvenil. Així, el programa acaba, després de tres anys d'actuació, amb un balanç positiu.

En el conjunt d'Espanya s'han aconseguit 2.933 llocs de treball, el 71% dels quals han estat contractes indefinits. El programa ha facilitat un ajut directe a empreses, inclosos empresaris autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, per a la contractació de joves en atur d'entre 16 i 29 anys.

El programa La Caixa Feina Jove ha tingut com a objectiu incentivar la contractació estable i de qualitat per contribuir a la reducció de la desocupació entre els joves i dinamitzar, alhora, l'activitat empresarial i el creixement econòmic.

En paraules del president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, «amb aquest programa volem oferir igualtat d'oportunitats a aquests joves que van arribar a l'edat d'entrar en el mercat laboral en plena crisi econòmica. Donant formació especialitzada als joves i proposant incentius a les empreses col·laboradores, sumem forces perquè tots siguem part de la solució». Aquests ajuts s'han ofert en dues convocatòries obertes, corresponents a les temporades 2017-2018 i 2018-2019.