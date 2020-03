Qüestionen l'administració per les ajudes fiscals i crèdits a empreses

El govern de l'Estat i el de la Generalitat van anunciar dijous ajudes milionàries per a les empreses per fer front a la crisi generada pel coronavirus.



Tot i que es van plantejar com un "pla de xoc" i com a noves mesurers, el president de la patronal gironina Aenteg, David Martí, les qüestiona, perquè en realitat només actualitzen i retoquen línies d'ajut que estaven vigents.



La Generalitat va anunciar un "pla de xoc per dotar de liquiditat immediata les empreses". En aquest sentit, impulsarà una línia de préstecs de fins a 1.000 milions d'euros per ajudar les petites i mitjanes empreses a fer front als problemes derivats de la crisi del coronavirus.



Concretament, a través d'avals de l'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis, l'Executiu assumirà el 75% del risc creditici dels prèstecs que puguin oferir les entitats bancàries.



En aquest sentit, Martí recorda es tracta d'una mesura que "ja existia". L'únic que ha variat és el percentatge que avala l'administració, que passa del 50% al 75%.



Respecte a les ajudes anunciades pel govern espanyol, la situació és similar. La proposta estrella davant l'actual crisi del coronavirus és el fraccionament de l'IVA i l'IRPF fins a sis mesos sense interessos. "Això també ja existia, només que fins ara hi havia una lletra menuda que fixava un topall de 30.000 euros de deute total entre IVA i IRPF. O sigui, que les empreses que utilitzaven aquest mecanisme i ja tenen un deute viu d'IVA pràcticament no els serveix de res", afegeix Martí.





Una primera mirada a dues de les 'grans' mesures fiscals i de liquiditat del govern català i espanyol per ajudar les empreses ja em fa dir que estem davant de mesures de 'xapa i pintura' (obro fil) — David Martí (@davidmarti) March 12, 2020

Les patronals demanen ajornar el pagament d'impostos i facilitar expedients temporals d'ocupació

Foment del Treball i Pimec han publicat aquest divendres un "pla de xoc" conjunt amb propostes per "preservar" el model comercial de Catalunya davant la crisi del coronavirus. En concret, han reclamat a les administracions una moratòria en el pagament dels impostos de totes les administracions diferits "sense recàrrec i sense avals". Les patronals han demanat també "facilitar" la realització d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en cas que l'Estat decreti el tancament d'establiments i que aquest procediment no suposi la "pèrdua retributiva" dels empleats. Entre altres mesures, han proposat també establir línies de crèdit per a tresoreria o facilitar la "reestructuració" de despeses fixes.En concret, les patronals han proposat un ajornament de sis mesos i sense interessos del pagament dels impostos empresarials i les cotitzacions socials a càrrec dels ocupadors, especialment l'IVA i les cotitzacions a la Seguretat Social.De cara al pagament a proveïdors, tant Foment com Pimec han plantejat moratòries en els actuals terminis que fixa la llei. També han demanat moratòries o anul·lacions de qualsevol tribut en cas que l'empresa no pugui desenvolupar l'activitat en condicions normals.Les patronals consideren necessari facilitar la "reestructuració" de les despeses fixes de les empreses com, per exemple, els arrendaments, les despeses financeres i hipotecàries o l'energia. També han demanat una moratòria als bancs perquè, en cas d'impagaments per manca de liquiditat, ampliïn els terminis i flexibilitzin la forma de regularitzar la devolució dels pagaments endarrerits sense interessos.Quant als impostos municipals, han demanat una "exempció temporal" de taxes com l'IBI i la congelació de la nova taxa de terrasses a Barcelona.En el curt termini, les patronals han reclamat reduir l'impost de societats amb un tipus del 15% per a beneficis no distribuïts, un desgravament de l'impost de societats del 50% en aquest exercici de la despesa en productes per al teletreball i reforçar 'l'e-learning', entre altres.