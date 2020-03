Un estudi estableix que Espanya és el setè país del món que més armes exporta

Els Estats Units han reforçat la seva condició de primer exportador mundial d'armes a l'últim lustre, amb una pujada del 23%, mentre l'Aràbia Saudita es va consolidar com a màxim importador, segons un estudi difós per l'Institut Internacional d'Estudis per a la Pau d'Estocolm (Sipri). Espanya -que té com a principals clients Austràlia, Singapur i Turquia- ocupa el setè lloc a la llista d'exportadors, amb un increment del 13% i suposant el 3,1% del total mundial. Les exportacions combinades dels països membres de la UE van representar el 26% del global, el que suposa una pujada del 9% respecte el període 2010-2014.

L'estudi, que compara el període 2015-2019 amb el 2010-2014, destaca també una pujada del 5,5% del tràfic global d'armes entre els dos lustres. Els Estats Units, que van vendre armes a 96 països, va augmentar al 36% (cinc punts percentuals més) la seva quota en el total d'exportacions globals, un 76% més que el segon exportador mundial, Rússia. «La meitat de les vendes van anar a l'Orient Mitjà, i la meitat d'aquestes, a l'Aràbia Saudita. Al mateix temps, la demanda dels avançats avions militars nord-americans va augmentar, sobretot a Europa, Austràlia, el Japó i Taiwan», destaca l'estudi.



Segona posició de Rússia

Rússia manté la segona posició tot i una caiguda del 18%, a causa de la pèrdua de pes en les vendes a l'Índia, que segueix sent el seu principal client; per davant de França, Alemanya i la Xina, per aquest ordre. Aquests cinc països van acaparar el 76% de la venda global d'armament a l'últim lustre. Amb una pujada del 72%, França va experimentar el major augment, gràcies a la demanda d'armes d'Egipte, Qatar i l'Índia.

Amb un augment del 130% respecte el període 2010-2014 i una quota mundial del 12%, l'Aràbia Saudita es va consolidar en el lideratge de les importacions d'armes globals. «Tot i les preocupacions als Estats Units i el Regne Unit sobre la intervenció militar saudita al Iemen, tots dos països van seguir venent-li armes. Un 73% de les importacions totals saudites procedeixen dels EUA i un 13%, del Regne Unit», estableix l'estudi. L'Índia, Egipte, Austràlia i la Xina completen la llista dels cinc grans compradors d'armes globals.

Per regions, Àsia-Oceania va ser el principal destinatari d'armament l'últim lustre, amb el 41% del total, seguida per l'Orient Mitjà (35%), Europa (11%), Àfrica (7,2%) i Amèrica (5, 7%). A Sud-amèrica les importacions van caure un 59%, amb els Estats Units (19%), França (16%) i Itàlia (8,6%) com a principals subministradors. Brasil -primer exportador sud-americà amb el 0,2% mundial, en el lloc 24- va acaparar el 31% de les compres d'armes en el període 2015-2019.