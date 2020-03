El Govern demana garantir la venda de productes frescos als mercats

El Govern ha demanat via decret que es garanteixi la venda de productes frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari. L'executiu vol que s'asseguri la seva continuïtat i que s'adoptin les mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris. Els sindicats Unió de Pagesos i JARC han valorat positivament aquest decret després d'alertar de les dificultats de molts pagesos a l'hora de poder vendre fruites i hortalisses per la suspensió de molts mercats municipals com els de Lleida, Mollerussa, Balaguer o Torrefarrera a causa del coronavirus. Els sindicats no entenen el motiu del veto als mercats a l'aire lliure mentre es continua permetent a les grans superfícies comercials.

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va fer una crida a la calma i ha garantit el proveïment «total i absolut» dels diferents establiments comercials d'arreu del país, després que s'hagin vist imatges de lineals de grans superfícies buits. Jordà ho va atribuir al fet que la gent va anar a comprar en massa i va recordar a la ciutadania que les estanteries «cada dia es tornen a omplir». El responsable de la fruita de JARC, David Borda, va dir que «no tenia cap sentit prohibir els mercats setmanals perquè, com a mesura sanitària, és el més segur que hi pot haver perquè està a l'aire lliure i es pot respectar la distància de seguretat, mentre estan els supermercats oberts i són un lloc tancat».