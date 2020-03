Els Músics, les primeres postres col·laboratives entre cooperatives catalanes

Les quatre cooperatives del primer sector –Llet Nostra, Infrusec, Mel Muria i Masachs– han fet el llançament aquesta setmana de les postres Els Músics, que uneix el producte làctic del mató, amb un sobre de mel i que al damunt porta un còctel d'ametlles i avellanes.

Són més de 490 productors agroalimentaris catalans que formen part d'un acord inèdit fins ara, un projecte que va arrencar fa dos anys i que ja ha estat reconegut amb el premi Sabor del Año Top Innovación 2020.

«És el primer cop que es produeix un conveni col·laboratiu entre cooperatives del primer sector. Agrupar una cooperativa lletera amb una de fruits secs i mel, no ho havia fet ningú a Catalunya», va valorar el president de Ramaders del Baix Empordà i de Llet Nostra Alimentària, Jordi Riembau.

«En comptes de fer el mató i comprar els altres productes, vam posar-nos en contacte amb altres cooperatives», va explicar a Diari de Girona. En aquest sentit, el director general de Llet Nostra Alimentària, Gabriel de Mariscal, va posar en valor la recerca de productors locals per proposar-los el producte conjunt i el compromís de no anar a buscar un tercer que ho faci a menys cost. «Tothom aporta el producte diferenciat, cadascú elabora la seva part», va comentar. Durant el desenvolupament del producte, el repte va ser aconseguir l'envàs articulat –que es poguessin produir les tres parts de l'envàs per separat–, i que pogués arribar al consumidor ready to use (a punt per consumir): 90 grams de mató, 20 grams d'ametlles i avellanes i 7 grams de mel, en la línia de les recomanacions nutricionals. Els Músics ja es pot trobar a alguns supermercats, com el Caprabo, Bonpreu i Esclat.