La patronal del transport preveu acomiadaments per culpa del COVID-19

L'Associació del Transport de Girona (ASETRANS) alerta que diverses empreses del sector dedicades al moviment de viatgers estan han quedat "molt afectades" per la crisi del coronavirus. El director de l'entitat, Jordi Esparraguera, explica que a dia d'avui hi diverses companyies que no tenen feina a 20 dies vista. Un fet que provoca que moltes de les companyies hagin plantejat l'opció de fer acomiadaments temporals, per poder fer front al problema. "Aquesta tema s'ha agreujat amb l'anul·lació del transport escolar. La situació és greu", ha advertit Esparraguera. El director d'ASETRANS ha explicat que els EROS temporals són una "solució" i ha demanat bonificacions a la Seguretat Social i una rebaixa d'impostos.

Preocupació entre els les empreses de transports gironines, en especial les dedicades a moviment de viatgers. La crisi del coronavirus ha provocat que moltes d'aquestes companyies s'hagin trobat amb un horitzó "molt complicat", almenys, en les properes tres setmanes. De fet, el director d'ASETRANS, Jordi Esparraguera, explica que la gran majoria no tenen cap feina a 20 dies vista, i per tant, una previsió d'ingressos nul·la. A això, cal sumar-hi, també, les "fortes despeses" que han d'afrontar aquestes empreses.

En aquest sentit, Esparraguera ha destacat que l'estructura de costos fixes és "molt gran". En concret, el director d'ASETRANS destaca el pagament al personal i les despeses que es desprenen de l'amortització de vehicles i el seu finançament. A més, moltes de les companyies tenen autocars en 'leasing' – una fórmula de lloguer amb opció de compra -, però que obliga a pagar una quantitat cada mes.

Tot plegat ha portat a ASETRANS a preveure acomiadaments temporals "tenint en compta una previsió d'ingressos de zero o gairebé zero". "És important que en una situació com la que estem vivint, cada empresa faci un bon estudi de què fer amb la seva gestió, i els expedients de regulació estan sobre la taula", assenyala Esparraguera.

I és que a banda de les restriccions de mobilitat i els consells que les administracions donen de confinament, que han afectat a la contractació de viatges i han augmentat les cancel·lacions, el problema s'ha vist "agreujat" amb la suspensió de l'activitat escolar. Cal recordar que bona part dels ingressos de les companyies dedicades al transport de viatgers venen del moviment d'alumnes als centres i de les activitats esportives que també han quedat suspeses.



Bonificacions i ser flexible amb els impostos

Per tot plegat, el director d'ASETRANS ha reclamat al Govern que hi hagi ajudes que afectin directament a la compta d'explotació de l'empresa. En aquest sentit, aposta per bonificacions a la Seguretat Social, o la flexibilització en el pagament d'impostos, per poder "donar marge" a les companyies afectades.

Esparraguera ha recordat que es troben just en el període de selecció i contractació de personal de cara a la temporada d'estiu. El director d'ASETRANS ha demanat que les empreses "estudiïn bé" les futures incorporacions que facin.



Menys afectació a les mercaderies

En relació a les mercaderies, Esparraguera ha reconegut que "no estan parats" i per tant l'afectació és menor que no pas en el transport de viatgers. Amb tot, el director d'ASETRANS deixa clar que hi ha "certa confusió" ja que no hi ha unes "ordenances úniques europees". "La gran recomanació que hem fet és que les empreses tinguin clar que algú els rebrà a destí, ja que cada país gestiona a la seva manera la crisi del coronavirus", ha reblat.

Una de les lectures positives, però, és la forta demanda dels transportistes a nivell intern, dedicats a la distribució d'aliments en supermercats. Les crides al confinament ha disparat les vendes d'aquestes grans superfícies que han vist com els ha pujat la demanda de manera exponencial, i per tant ha augmentat el nombre de transports.