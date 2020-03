Lidl imposa condicions a les seves botigues

Els supermercats Lidl limitaran a partir d'ara l'accés a les botigues a una sola persona per unitat familiar, i fixaran en 50 clients l'aforament dels establiments. La mesura té com a objectiu aconseguir que hi hagi una distància d'un metre entre clients i evitar possibles aglomeracions. A més, i segons ha explicat la cadena en un comunicat, els horaris comercials seran a totes les botigues de nou del matí a vuit del vespre.

D'altra banda, el grup Lidl obliga als clients a utilitzar guants en la compra de productes a granel, i recomana utilitzar targetes de crèdit a l'hora de pagar. Per garantir la higiene, les superfícies més exposades al contacte es desinfecten regularment.

D'altra banda, Lidl reforça la seguretat privada a les botigues per garantir que es compleixen correctament les directrius de regular el nombre de persones que entren i les distàncies.

Així mateix, Lidl està contractant a través d'empreses ETT nou personal per atendre l'increment de la demanda i facilitar el descans dels seus empleats actuals.