Seat anuncia un expedient de regulació temporal que afecta 14.800 empleats

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va registrar ahir 70 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) més a Catalunya, amb 3.819 treballadors afectats per causes atribuïdes als problemes derivats del coronavirus. Fins divendres, 17 empreses havien registrar ERTOs, amb 203 treballadors afectats, de manera que ahir la xifra total es va situar en 87 expedients temporals amb 4.022 treballadors afectats. A aquestes xifres caldrà sumar-hi l'ERTO presentat per la companyia automobilística Seat per «causa de força major» a causa de les dificultats logístiques i productives provocades pel brot de coronavirus. Aquesta mesura, tal com va informar la marca del grup Volkswagen en un comunicat, afecta el conjunt de la plantilla de Seat (aproximadament 14.800 persones), però s'aplicarà a aquelles persones que hagin d'interrompre la seva activitat laboral pels efectes del Covid-19. Els tancaments es van produir a tot Espanya i tots els sectors, encara que el de l'automòbil va ser el més ràpid a l'hora de prendre mesures dràstiques a les seves fàbriques: PSA, VW, Renault i Iveco van clausurar les plantes i van deixar a casa desenes de milers d'empleats. Ryanair també prepara un expedient que afectarà 1.500 treballadors, en la línia del que també preveu fer Nissan a Barcelona. Al sector de l'alimentació, Burguer King va presentar un ERTO per a tota la seva plantilla a Espanya, és a dir, 14.000 persones, mentre el Grup Iberostar va anunciar també el tancament temporal dels seus 38 hotels a Espanya.