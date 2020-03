El sector agroalimentari, fins al capdamunt de feina

El sector agroalimentari gironí està fins a dalt de feina davant l'expansió del coronavirus. La cadena de producció d'aliments no s'atura per tal d'assegurar que hi hagi productes als supermercats i a les botigues d'alimentació i poder atendre així els milers de persones que fan cua als establiments. Tanmateix, empreses d'altres sectors s'han vist obligades a optar pel teletreball o abaixar la persiana durant, de moment, dues setmanes.

El grup gironí dedicat a la distribució alimentària General Markets Food Iberica (GM Food) està treballant al màxim per garantir proveïment a totes les seves plataformes. Des de l'empresa asseguraven que estan treballant per donar resposta al repunt que s'ha produït, i que han reforçat alguns equips per poder atendre amb celeritat i de la millor manera possible l'augment de la demanda. «Totes les nostres cadenes de distribució estan treballant perfectament», indicaven des de GM Food, i afegien que tenen una molt bona organització perquè «tothom tingui de tot». Així i tot, l'empresa, igual que la majoria del sector, insisteix a enviar un missatge de calma, ja que no és necessària aquesta situació d'alarma per comprar aliments, «no faltarà ni menjar ni productes» asseguraven des de l'empresa.

Totes les cadenes d'alimentació i distribució es troben en una situació extraordinària i es veuen amb la necessitat de treballar a un ritme «desbordant» assegurava l'adjunt de gerència de l'empresa Comerbal, Jordi Llompart. Comerbal, empresa propietària de Novavenda, assegurava tenir tots els seus supermercats oberts i també van indicar la possibilitat de proveir tots els establiments sense problema.



Augment de la producció

D'altra banda, l'empresa gironina d'embotits Casademont ha augmentat la seva producció davant l'increment de demanda d'aquests dies. L'empresa funciona al 100% i, fins i tot, no descarten incorporar a més gent en els propers dies si la producció ho requereix. «La nostra obligació és seguir subministrant la cadena alimentaria», afirmava el director general de l'empresa, Josep Buixeda.

El ritme de treball s'ha accelerat a la fàbrica i el nombre de camions que arriben a la planta també. Segons explica el director de l'empresa, la xarxa de transport funciona correctament. Casademont exporta a països europeus com França, Anglaterra, Alemanya, Holanda i Suècia; i d'altres llocs del món com Mèxic, Japó, Canadà i Austràlia. «De moment totes aquestes exportacions s'han dut a terme correctament», afirma Buixeda.

Ara bé, els clients s'han posat més estrictes i els demanen certificats per saber com està la situació a l'empresa i les mesures que han implementat davant l'expansió del virus. Segons detalla Buixeda, tots els treballadors passen un control de temperatura quan entren. A més, s'han reorganitzat els torns de producció i les diferents seccions per minimitzar el risc de contagi. A les entrades i sortides de la fàbrica i en les pauses no conflueixen més de 15 persones per així poder respectar la distància d'un metre i mig. A més, cada lloc de treball també compleix aquesta distància. I, pel que fa a les oficines, entre un 80 i un 90% del personal treballa des de casa. A Casademont la producció no s'ha aturat però sí les negociacions amb nous proveïdors i clients.



La resta de sectors

El sector alimentari no ha deixat de treballar, mentre altres empreses s'han vist obligades a abaixar la persiana. És el cas dels concessionaris de Hyundai, Opel i Honda de Girona del grup Lluís Blanch. Ahir al migdia van decidir tancar, tant l'àrea de venda com de taller, i enviar tots els treballadors, uns 90, a casa. Ara bé, els departaments de comptabilitat, finances i informàtica (un 10% de la plantilla) podran treballar des de casa. El director general, Lluís Blanch, detallava que els treballadors podran recuperar aquestes hores i que part d'aquests dies es comptabilitzaran com a vacances. També afirmava que tancar 15 dies suposa per a l'empresa una «hecatombe» i «molts cèntims».

L'empresa carrossera d'Arbúcies Indcar també ha decidit aturar la planta de producció. Segons explicaven fonts de l'empresa, uns 60 treballadors han estat enviats a casa i podran recuperar una part de les hores més endavant i la resta seran comptabilitzades com a vacances. Asseguraven que la crisi del coronavirus els afectarà molt perquè el sector on es mouen, el turisme, està molt espantat.

La fàbrica de productes i materials pel sector de l'hostaleria Garcia de Pou també ha hagut de reduir la producció a causa d'una forta baixada de la demanda. Així i tot, l'empresa segueix treballant per a clients com són els hospitals, que necessiten els productes. D'altra banda, han aplicat totes les mesures possibles «per vetllar per la seguretat dels treballadors».

Per últim, el laboratori Hipra d'Amer funciona al 80%. Poc més de la meitat del personal treballa des de casa i la resta, des de a la planta seguint un protocol per evitar el contagi. «És evident que baixarà el rendiment del laboratori, però el més important és la seguretat de les persones i intentar no paralitzar la producció», explicaven.