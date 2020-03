Els proveïdors dels supermercats' sí que tiren de l'ocupació

Cara i creu del coronavirus. Mentre centenars d'empreses de la Comunitat Valenciana, i de la resta d'Espanya, no pensen en res més que en aplicar expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) donat l'aturada d'activitat pel temible Covid-19, el negoci de la distribució comercial i algunes de les seves empreses proveïdores no donen l'abast per organitzar torns laborals en cap de setmana, fer hores extres i canviar dies festius per jornades de treball. Per primera vegada acudiran a centre de treball el 19 de març de al 2020 (Sant Josep) i dies següents.

La veritat és que enmig d'aquests dies de tribulacions per a la ciutadania, amb imatges de supermercats assaltats, els sindicats s'han posat a disposició de les empreses per facilitar el màxim rendiment en els proveïdors. Passa, per exemple, al sector carni, que treballa aquests dies a ple rendiment perquè els supermercats estiguin plenament abastits. Grans proveïdors alimentaris de Mercadona, Consum o Carrefour, entre altres firmes de la distribució, estan renegociant els calendaris laborals amb els seus comitès d'empresa per poder atendre els augments de demanda dels seus clients.



Enrenou en el sector carni pel coronavirus



Aquests dies són de molt enrenou a Buñol i Cheste. En Platos Tradicionales, per exemple, que treballa gairebé en exclusiva per a Mercadona, la inversió en millores i augment de plantilla havia fet precisament que en les últimes setmanes es negociés l'eliminació de la feina en cap de setmana, explica Emilio Lamas, portaveu d'Intersindical.

No obstant això, en el context actual s'ha decidit anul·lar temporalment aquest acord per reinstaurar el que anomenen el cinquè torn, de manera que ara mateix la planta de Buñol de Platos Tradicionales treballa les 24 hores els 7 dies de la setmana. «Ara l'oferta de producte és enorme. Es garanteix sobradament les necessitats de mercat », explica.

«Els treballadors estem col·laborant amb l'esforç que demanen les empreses, tant en els torns laborals com en l'increment dels controls per reforçar la seguretat i la qualitat alimentària. Fins i tot prenen la temperatura al personal abans d'entrar a les fàbriques», explica Eje Yovana, responsable de sector Alimentació i Begudes de FICA-UGT-PV, en referència a el sector carni. En la seva opinió, si continua l'increment de demanda d'aliments «a partir de la setmana que ve» algunes empreses podrien incrementar les seves plantilles.



A ple rendiment



Embutidos Martínez està ara plena producció. A l'igual que Elaborados Cárnicos Medina, la més gran de la zona i que té escorxador, on s'han organitzat els torns de treball per operar a ple rendiment; o frescos i elaborats Delisano, també a el màxim nivell, per respondre a les compres compulsives aquests dies i garantir la cadena de subministrament. Tots ells, proveïdors de Mercadona amb més o menys intensitat, s'han reforçat els sistemes de treball per funcionar a nivells de producció òptims, tranquil·litzen des Intersindical.

En algunes empreses, s'han fet jornades extraordinàries en dies de descans per respondre a la sobredemanda dels primers dies de la crisi. De fet, algunes d'aquestes empreses càrnies han decidit substituir l'anomenat «torn americà» (és a dir, sis dies treball i dia i mig de descans) pel de jornades contínues de matí i tarda per poder cobrir millor tots els dies de la setmana , inclosos els festius com demà dijous. . De fet, algunes d'aquestes empreses càrnies han decidit substituir l'anomenat «torn americà» (és a dir, sis dies treball i dia i mig de descans) pel de jornades contínues de matí i tarda per poder cobrir millor tots els dies de la setmana , inclosos els festius com demà dijous. A diferència d'altres sectors, on aquests dies viuen pendent de les notícies de Govern sobre aplicació d'EROs temporals, la indústria alimentària necessita més força de treball. En aquest sentit, una altra càrnia, Gourmet, anunciava ahir el reforç de la plantilla amb personal extra, com si es tractés d'una campanya específica com la de Nadal. També la companyia de fruits secs Grupo Importaco, proveïdor de Mercadona, que tenia pactat amb la seva plantilla poder lliurar 18 i 19 com a festius per les festes falleres, segons fonts d'UGT, ha demanat voluntaris entre la seva plantilla per treballar aquests dies. Fonts de la direcció de la companyia asseguren que actualment, «s'està produint amb normalitat i servint tot el que ens demanen els clients». A més, la signatura alimentària Vicky Foods (Dulcesol) ha demanat fer hores extres en dies festius. Font Salem, fabricant de cerveses i altres begudes, també ha posat en marxa un quart torn de treball durant aquests dies en algunes línies on encara no estava implantat. Mentrestant, el Grupo Alimentario Citrus (GAC), subministrador d'amanides i aliments infantils, assegura que segueix treballant per respondre a qualsevol nou increment de demanda. «Com a empresa d'alimentació assumim el nostre deure de seguir subministrant productes frescos i saludables», afirmen fonts de l'empresa. Grup Citrus ha aplicat algunes noves mesures preventives com la distància entre persones en el lloc de treball o l'ús obligatori de màscares i guants en tota la planta (fins ara només era necessari en algunes zones de treball determinades). Pel que fa a l'augment de demanda indica que el subministrament està sent àgil i eficaç. «Fins al moment no hi ha hagut cap incidència i s'estan servint les comandes amb normalitat», afegeixen aquestes mateixes fonts.

Subministrament d'ous



Més enllà de les carns, embotits, amanides, fruites o dolços, els «super» i la resta de canals de vendes tampoc s'obliden d'un altre producte bàsic de la cistella de la compra: els ous. La patronal Inprovo, segons va informar ahir, afirma que milers de professionals, entre ells grangers, veterinaris, operaris de centres de classificació, de neteja, de control de qualitat o transportistes, «faran possible que els espanyols segueixin gaudint dels seus plats favorits amb ou per fer més suportable el confinament », comenta el president d'aquesta organització empresarial, Juan Julián Sánchez Més enllà de les carns, embotits, amanides, fruites o dolços, els «super» i la resta de canals de vendes tampoc s'obliden d'un altre producte bàsic de la cistella de la compra: els ous. La patronal Inprovo, segons va informar ahir, afirma que milers de professionals, entre ells grangers, veterinaris, operaris de centres de classificació, de neteja, de control de qualitat o transportistes, «faran possible que els espanyols segueixin gaudint dels seus plats favorits amb ou per fer més suportable el confinament », comenta el president d'aquesta organització empresarial, Juan Julián Sánchez Són la cara menys visible d'un sector modern i eficient, un dels més importants de la Unió Europea per volum, que va produir unes 830.000 tones d'ous en 2019, suficients per al consum intern i per exportar 105.000 tones a països de tot el món. Dóna feina a 10.000 treballadors i assegura la patronal que estan a ple rendiment. En aquest sentit, des Huevos Guillén, firma valenciana líder d'Espanya en el sector, indiquen que «segueix treballant tot els dies de la setmana, fins i tot els festius, per poder així atendre els animals que hi ha a les granges» i garantir subministraments a el seu principal client, Mercadona.

Tranquil·litat de el sector