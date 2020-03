Una autònoma de Girona: «Hòstia, que ens ajudin una mica!»

La crisi del coronavirus ha provocat la pèrdua de feines arreu del país. De fet, UGT estima que l'activitat a Espanya va baixar, dilluns passat, un 30%. Els professionals per autònoms són un dels col·lectius més perjudicats i han vist un degoteig d'encàrrecs anul·lats d'ençà que es va anunciar el confinament. La Cambra de Comerç de Girona apunta que a la província hi ha 32.828 professionals que es poden veure afectats per aquesta situació i que suposen el 53,42% de les empreses de la província.

Aquest és el cas de la filòloga i assessora lingüística, Valentina Planas, que forma part del col·lectiu La Incorrecta, que es dedica al disseny, la venda de productes online i també a l'ensenyament: «La feina s'ha aturat completament, no facturem i tampoc ens plantegem donar-nos de baixa perquè tenim la botiga online». Planas afegeix que les mesures anunciades dimarts per l'executiu envers els autònoms són «insuficients»: «Sempre s'omplen la boca però a l'hora de la veritat ni el 10% complirem els requisits que demanen. Hauria sigut més efectiu que ens reduïssin la quota que paguem de manera proporcional als dies que no podem treballar. Si això s'allarga serà impossible pagar el lloguer, la quota i tot plegat... Hòstia (sic.), que ens ajudin una mica!», conclou.

En aquest mateix sentit es manifesta Anna Mas, que treballa a Glam Comunicació, una empresa que depèn del sector cultural: «Nosaltres som quatre autònoms i una persona amb règim general. La nostra feina se centra en el disseny i la comunicació, i els encàrrecs ens han baixat radicalment». Mas afegeix que «jo tinc sort perquè jo i la meva parella treballem, però hi ha casos on no és així, i penso que les mesures haurien de ser més efectives». A aquestes queixes també s'hi afegeix Rut Rovira, que treballa en el disseny en l'àmbit de la restauració: «Treballo principalment amb restaurants i m'ho han anul·lat tot. A banda, jo soc autònoma des de l'octubre, tampoc sé si em podré acollir a les ajudes que han anunciat i no em puc donar d'alta i de baixa a la lleugera. Aquest mes pagaré la quota tirant d'estalvis, però jo soc mare i tinc dues criatures, ja veurem com anirà el mes que ve», apunta. En l'àmbit de la construcció, Joan Rodríguez explica que és paleta i té dues persones contractades: «Jo pago una quota de 285, més els dos salaris dels meus treballadors. De moment hem aturat completament la feina però estem a l'espera del gestor per saber com podem acollir-nos a les ajudes...».



Les mesures anunciades

La Generalitat ha anunciat un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus. L'ajut, però, és de 7,5 milions i només podrà beneficiar 4.500 persones arreu de Catalunya. D'altra banda, l'executiu de Pedro Sánchez ha anunciat que es facilitarà el cobrament del que es coneix com a «atur dels autònoms»: la prestació per cessament d'activitat dels autònoms.

Davant aquests fets, els darrers dies molts gestors han rebut moltes trucades de clients preocupats i amb la incògnita de saber si es podran acollir a aquestes ajudes. És el cas de Lluís Thió, que dirigeix una assessoria fiscal. Thió explica que la mesura del govern «és poc concreta»: «Només es podran acollir a l'atur aquells autònoms que acreditin que han tingut un descens del 75% dels ingressos en comparació a la mitjana de facturació dels darrers sis mesos i es podrà tramitar fins a l'u d'abril o aquells als quals se'ls ha prohibit l'activitat».

Segons Thió hi ha moltes incògnites: «En el decret no s'ha detallat gaire res i deixen lloc a molta interpretació per part de qui hagi de tramitar els ajuts als autònoms, que són les mútues d'accidents de treball. Com es justificarà la baixada dels ingressos? Amb factures o correus? Què es demanarà?» i afegeix que «nosaltres hem recomanat a tothom que s'esperi i que no es donin de baixa per veure com evoluciona tot plegat. Tot i que la sensació que tinc és que donen moltes facilitats a les grans empreses i ignoren els autònoms». El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, puntualitza que «la clau serà la concreció de les mesures i agilitzar els processos burocràtics perquè els autònoms s'hi puguin acollir amb rapidesa».