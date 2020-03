Busques feina a les comarques de Girona? Consulta les últimes ofertes

L'empresa Animacions Dálmatas està seleccionant més de 100 animadors per a la temporada d'estiu. Busquen persones dinàmiques i actives que realitzen animacions que incloguin jocs amb música, pintacares i globoflexia bàsica.

Ofertes de feina a Girona com a metge per a empresa de sector carni, repartidors, manipuladors per al sector farmacèutic, € Troba la teva oportunitat en aquesta notícia.

GRUP IMAN

GRUP IMAN selecciona :

REPARTIDOR / A (CARNET C) per Hostalric

Publicat: 2020.03.16

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Des de la nostra oficina d'Hostalric busquem un / a repartidor / a amb carnet C per formar part d'una important empresa de el sector de la ramaderia oferint productes de primera qualitat situada prop d'Hostalric.

Les teves funcions seran les següents:

Repartir el producte amb camió.

Ajudar en tasques d'alimentació dels animals.

Què oferim?

treball estable

De dilluns a divendres amb possibilitat de treballar algun dissabte

Horari de 04h a 12h (amb possibilitat de canvis)

16000 bruts / anuals

REPARTIDOR / A (CARNET C) a Hostalric

MagmaCultura

MagmaCultura selecciona :

EDUCADOR / A per CENTRE CULTURAL – GIRONA!

Publicat: 2020.03.11

– Contracte indefinit.

Precisem incorporar una persona per encarregar-se de les visites si tallers educatius en un centre cultura de la ciutat de Girona. Pensem en una persona comunicativa i amb vocació didàctica que Pugui encarregar-se de la realització de visites i tallers d'arts plàstiques per tot tipo de público i adaptar a els Continguts de les activitats a cada tipologia de públic.

EDUCADOR / A per CENTRE CULTURAL – GIRONA!

FASTER

FASTER selecciona :

Manipulador / a sector farmacèutic per a Girona

Publicat: 2020.03.12

– 15 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

En Faster Ocupació ETT seleccionem Manipulador / a sector farmacèutic per a important empresa ubicada a la zona de Girona.

Funcions:

– Preparació de comandes de caixa completa de producte.

– Etiquetatge, paletitzat i embalatge de producte.

– Col·locació i ubicació de producte farmacèutic a través del sistema de radiofreqüència.

– Reposar robot de productes.

Manipulador / a sector farmacèutic a Girona

GRUP CRIT ESPANYA

Grup Crit Espanya selecciona :

UN / A CARRETILLER / A FRONTAL I RETRÀCTIL per Hostalric

Publicat: 2020.03.16

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Des de la delegació de Granollers de CRIT INTERIM iniciem el procés de selecció per a important empresa de el sector logístic situada a Hostalric. Busquem un carreter amb experiència mínima de 2 anys amb carretó frontal i retràctil, posició estable amb possibilitats d'incorporar-se per empresa.

UN / A CARRETILLER / A FRONTAL I RETRÀCTIL a Hostalric

Amb les persones selecciona :

Un / a Suport Comercial junior (nivell alt de francès) per Bisbal d'Empordà (La)

Publicat: 2020.03.17

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Si tens experiència i / o formació en tasques administratives i recolzament a departament comercial i el teu fort són a els idiomes, tenim 1 projecte per tu!

L'empresa on treballaràs és troba a la zona del Baix Empordà i posta per la innovació constant en el su producte i per la formació de Treballadors per tal d'oferir un plan de carrera estable.

Gaudiràs d'un bon ambient de treball i d'un equip de treball que t'ajudarà en tot el que necessitis per assolir l'èxit a la teva posició.

Un / a Suport Comercial junior (nivell alt de francès) a Bisbal d'Empordà (La)

Coordinador / a de lloguer de vehicles – Figueres

Publicat: 2020.03.17

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Vols saber quines serien les teves responsabilitats?

– Atenció a l'client.

– Gestió de les reserves dels vehicles de lloguer.

– Gestionar la DEVOLUCIÓ dels vehicles.

– Aparcar a els vehicler de lloguer retornats.

– Netejar a els vehicles de lloguer abans i després de dir el seu ús, per tal que és lloguin a optimes condiciones.

Coordinador / a de lloguer de vehicles – Figueres

Comercial d'exportació per Bisbal d'Empordà (La)

Publicat: 2020.03.17

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Les Funcions a desenvolupà seràn:

– Prospecció comercial per ampliar la cartera de clients.

– Visites comercials.

– Presentació de pressupostos.

– Tancament de vens.

Comercial d'exportació a Bisbal d'Empordà (La)

Wellbeing Solutions selecciona :

METGE / SSA EMPRESA MATINS per a Girona

Publicat: 2020.03.16

– Contracte indefinit.

– Jornada intensiva – matí.

– Salari 43.000 € -45.000 €.

Seleccionem per a una important empresa de el sector carni a un / a llicenciat en medicina per donar cobertura a les plantes que l'empresa té a la província de Girona.

Entre les funcions:

– Atenció assistencial als treballadors de el grup.

– Gestió d'història clínica.

– Coordinar el dispensari.

– Realització de revisions mèdiques.

– Coordinar i gestionar l'inventari i la medicació.

– Sol·licitud i realització de proves diagnòstiques.

– Coordinació amb MATEPS i SPA.

METGE D'EMPRESA MATINS a Girona

Animacions Dálmatas selecciona :

Es necessita presentador a Puigcerdà

Publicat: 2020.03.17

– 10 vacants.

– Salari 20 € -40 €.

Es necessita presentador a Puigcerdà

Es necessita presentador a Palafrugell

Publicat: 2020.03.17

– 10 vacants.

– Salari 20 € -40 €.

Es necessita presentador a Palafrugell

Es necessita presentador a Olot

Publicat: 2020.03.17

– 10 vacants.

– Salari 20 € -40 €.

Es necessita presentador a Olot

Es necessita presentador a Lloret de Mar

Publicat: 2020.03.17

– 10 vacants.

– Salari 20 € -40 €.

Es necessita presentador a Lloret de mar

Es necessita presentador a La Jonquera per Jonquera (La)

Publicat: 2020.03.17

– 10 vacants.

– Salari 20 € -40 €.

Es necessita presentador a La Jonquera a Jonquera (La)

Es necessita presentador a Hostalric

Publicat: 2020.03.17

– 10 vacants.

– Salari 20 € -40 €.

Es necessita presentador a Hostalric

Es necessita presentador a Castelló d'Empúries per Castelló d'Empúries

Publicat: 2020.03.17

– 10 vacants.

– Salari 20 € -40 €.

Es necessita presentador a Castellon d'Empúries a Castelló d'Empúries

Es necessita presentador a Cassà de la Selva

Publicat: 2020.03.17

– 8 vacants.

– Salari 20 € -40 €.

Es necessita presentador a cassa de la selva

Es necessita presentador a Blanes

Publicat: 2020.03.17

– 10 vacants.

– Salari 20 € -40 €.

Es necessita presentador a Blanes

Es necessita presentador a Banyoles per Banyoles

Publicat: 2020.03.16

– 10 vacants.

– Salari 20 € -50 €.

Es necessita presentador a Banyoles a Banyoles