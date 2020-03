La Cambra de Contractistes recomana suspendre les obres on no es pugui garantir la prevenció

La Cambra de Contractistes ha recomanat a les empreses suspendre l'activitat en les obres on no sigui possible garantir que l'activitat «es podrà desenvolupar amb estricte compliment de les normes de prevenció recomanades per l'OMS i per les autoritats sanitàries del país».

En un comunicat, l'organització ha instat les empreses a afrontar el repte del coronavirus «amb confiança, responsabilitat i esperança», especialment per protegir els treballadors, però també les companyies i els clients, públics i privats. A més, els contractistes han mostrat confiança en les institucions per gestionar la situació actual.