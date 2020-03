La patronal tecnològica Aenteg fa una crida a les empreses gironines per reinventar-se per crear material de protecció necessari durant la crisi del coronavirus.

L'entitat tecnològica Anteg ha fet arribar una carta als seus associats per trobar la manera d'organitzar-se.

Girona Emprèn és una de les agrupacions que ja s'està organitzant per tal que una sèrie de persones -sigui des de casa o en els tallers- puguin cosir màscaretes, guants i bates per al personal sanitari.

La patronal Aenteg demana als empresaris que expliquin en què podrien ajudar de forma voluntària. Per exemple, a indústries tèxtils o plàstics que podrien realitzar bates o guants; a enginyeries, la realització de patrons o fins i tot, a clíniques dentals, que se'ls ajudi en el camp de l'esterilització.

Aquesta és una experiència d'autoorganització i solidaritat que està sortint des del teixit empresarial però, n'estan sorgint de molts tipus a les comarques de Girona.

A Begur per exemple, una xarxa de voluntaris està creant mascaretes per a la població local més en risc.

Per la seva banda, a Sant Feliu de Guíxols ha sorgit una iniciativa solidària en un taller de disseny i creació de vestuari esportiu. S'anomena TU Atrezzo i des d'aquí volen posar el seu gra de sorra. Concretament, han contactat amb una empresa anomenada -Robin Hat- que es dedica a fabricar mascaretes per hospitals catalans.

Aquesta companyia està desbordada i per aquest motiu, han posat a disposició la producció del taller guixolenc i alhora demanant ajuda a la població, perquè tenen material fer confeccionar 2.000 mascaretes.

Des del taller demanen que se'ls ajudi a fer les mascaretes i posen a disposició de la gent el material. L'empresa assegura que per confeccionar-les " només necessites ganes, nocions de costura i una màquina de cosir a casa". Aquesta iniciativa i crida s'ha fet pública a través de les xarxes socials, on també hi ha la informació per posar-s'hi en contacte.