La crisi i el difícil equilibri de la indústria del paper

La imatge de carros de supermercat plens, entre altres productes, de rotllos de paper higiènic, és una de les icòniques del cap de setmana passat, poc abans que es declarés l'estat d'alarma a Espanya. Eren hores de nervis, la crisi sanitària provocada pel coronavirus s'estenia irremeiablement i,el ciutadà, finalment, amb les escoles tancades des de divendres i les xifres d'infectats creixent exponencialment, va entendre que el confinament era irreversible. I tot i les crides a la calma, assegurant que no hi hauria desabastament dels productes bàsics, va decidir proveir-se degudament, entre altres coses, de paper de vàter.

Efectivament, la demanda d'aquest producte s'ha notat a la indústria paperera. Ho explica en primera persona Joan Vila, director executiu d'LC Paper, de Besalú, que tot i no dedicar-se directament a aquest mercat, sí que ho ha acabat fent ara per les demandes que li han arribat d'altres empreses que no donen l'abast per donar resposta a la demanda del mercat. «Sí que ho hem notat, ens ha vingut de rebot, perquè no és el nostre sector, però hem suministrat altres fàbriques que s'hi dediquen i no podien fer front a totes les comandes», detalla l'empresari. Entrar en aquest mercat els ha permès salvar la brutal davallada que ha patit una de les dues potes del seu nínxol: el de la restauració i l'hostaleria, aportant-hi tovalles i tovallons, eixugamans, material de cuina i, també, paper higiènic. «Amb l'estat d'alarma i el tancament dels restaurants i del sector hostaler ara aquest mercat s'ha reduït a zero», subratlla Vila. L'altre pota d'LC Paper, la dedicada a l'embalatge i material per a pintors, també ha caigut amb la crisi sanitària, amb la qual cosa, el que s'ha guanyat per un costat, s'ha perdut per l'altre. I l'equilibri, en aquests temps de crisi sanitària (i econòmica) s'intueix difícil, fins al punt que malgrat que una de les màquines de la fàbrica treballa al 100%, l'empresa, que dona feina a 85 treballadors, compta que l'altra es pot haver d'acabar aturant.

Hi ha uns altres riscos, segons Joan Vila, que amenacen el sector: un, garantir l'arribada de la matèria prima per elaborar la pasta de paper. «Ens calen uns productes químics i quan en falti un, no podrem continuar», exposa. Per exemple, tres proveïdors d'aquest material són d'Igualada, població confinada des de la setmana passada, «i vam haver de saltar l'obstacle buscant-ne d'altres de manera urgent». L'altre risc és el transport, en cas que costi trobar xofers, o aquests es posin malalts, i també si s'encareix. «Estem ballant dalt d'un fil», assegura l'empresari d'LC Paper. De moment l'empresa garrotxina disposa d'estoc i de matèria prima per atendre les noves necessitats de producció, provocades per l'auge de la demanda de producte higiènic i sanitari que ha deixat les estanteries buides dels supermercats.