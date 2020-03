Una empresa de Besalú dona cinc palets de paper higiènic al Trueta

L'empresa de Besalú, LC Paper, ha entregat avui cinc palets de paper higiènic i eixugamans a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Així ho ha donat a conèixer la mateixa empresa a través del seu compte de Twitter, amb un missatge en el qual també animen a la resta del teixit empresarial a fer «tot el possible» per ajudar als sanitaris en aquests «moments tan complexos».





Hem fet entrega de 5 palets de paper higiènic i eixugamans a l'hospital @htrueta per suplir mancances en el subministrament. Animem al teixit empresarial a fer tot el possible fer per ajudar als sanitaris en aquests moments tan complexos. pic.twitter.com/2gJYVzbDef — LC Paper (@PaperLC) March 19, 2020

Justament ahir, el director executiu d'LC Paper, Joan Vila va explicar a Diari de Girona que no donen l'abast per donar resposta a la demanda del mercat.Vila va explicar que entrar en aquest mercat els ha permès salvar la brutal davallada que ha patit una de les dues potes del seu nínxol:, aportant-hi tovalles i tovallons, eixugamans, material de cuina i, també, paper higiènic. L'altra pota d'LC Paper, la dedicada a l'embalatge i material per a pintors, també ha caigut amb la crisi sanitària, amb la qual cosa, el que s'ha guanyat per un costat, s'ha perdut per l'altre.