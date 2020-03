Iberia presenta un ERTO per al 90% de la plantilla i cancel·la la gran majoria de vols

La companyia Iberia ha anunciat aquest dijous un ERTO per al 90% de la plantilla davant la "situació excepcional" i les restriccions del tràfic aeri causada pel coronavirus, obligarà l'aerolínia a anul·lar la gran majoria de vols. En un comunicat, Iberia ha explicat que l'expedient serà per a un màxim de tres mesos tot i que aquest període podria variar en funció de l'evolució de la pandèmia, ja sigui perquè s'ampliarà o perquè es pugui recuperar l'activitat abans. L'ERTO afectarà a totes les àrees de l'empresa, en especial les de vol, serveis de terra, manteniment i càrrega, que ho estaran en un 90%. Pel que fa els serveis centrals i les oficines, tant corporatives com de manteniment i serveis de terra, ho estaran en un 70%.

En la resta d'activitats de manteniment, l'àrea de motors es veurà afectat en un màxim del 60%, mentre que manteniment major ho serà en un màxim del 80% durant els dos primers mesos i d'un 90% en el tercer.

Pel que fa l'operativa de vols, l'objectiu és "garantir una mínima connectivitat" entre l'Estat i diferents punts a curt, mig i llarg radi amb l'objectiu que ciutadans espanyols que es trobin a l'estranger puguin tornar a casa i viceversa.

D'altra banda, Iberia ha ofert la possibilitat de canviar els vols contractats fins el 30 d'abril. Els viatgers rebran un val per l'import del bitllet, que podran bescanviar per un altre sense cap restricció de dates i destins fins el 31 de març del 2021.

La crisi del Covd-19 també ha obligat la companyia a contenir les despeses i deixar aparcades les contractacions externes, serveis de consultoria o a ajornar la formació corporativa, entre d'altres.