La petita i mitjana empresa demana mesures econòmiques «urgents» i «de supervivència»

Pimec Girona ha enviat una carta a la Diputació, els consells comarcals i els ajuntaments de la demarcació per demanar mesures econòmiques amb urgència per fer front a l'impacte que el coronavirus està tenint en pimes i autònoms de la zona, especialment en sectors com el comerç, hostaleria, restauració i serveis. En paral·lel, Foment del Treball ha demanat l'aplicació de noves mesures «excepcionals i de supervivència» per als autònoms que suposen 1.000 milions més.

Entre les demandes de Pimec a l'administració local, hi ha el pagament de les factures pendents, rebaixar tributs i taxes municipals (suspendre els nous o els que s'hagin apujat per a aquest 2020) i que s'obrin línies d'ajuts i subvencions per compensar el pagament. També reclamen que es garanteixi la continuïtat de contractes públics acordats amb proveïdors. I en cas de no ser possible, que es compensin les empreses i treballadors autònoms afectats per les suspensions. La patronal remarca que les decisions de les administracions locals han de ser «contundents» i s'han de prendre «a temps» perquè les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus no siguin «tan dramàtiques».

D'altra banda, Foment del Treball demana cotitzacions zero per a autònoms i l'ajornament de pagaments per al comerç, la restauració, l'hostaleria i els serveis, que representen uns 1.000 milions d'euros més. En un comunicat, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, exposa que el col·lectiu d'autònoms i el sector del comerç requereixen mesures urgents davant la «reducció dràstica» de l'activitat i de la facturació durant les setmanes en què es prolongui l'estat d'alarma. Per això, considera que les mesures aprovades pel Govern són «positives, però insuficients», perquè deixen fora més de 600.000 autònoms i pimes dels sectors del comerç, l'hostaleria i la restauració.

Entre les mesures que reclama Sánchez Llibre destaquen la suspensió de quotes i cotitzacions per als autònoms, la moratòria del pagament d'impostos per al sector del comerç afectat pel tancament o per una important reducció dels seus ingressos i la consideració de pimes per a les empreses de menys de 250 treballadors. A més, considera que la liquiditat del sistema només se salvarà si el finançament dels crèdits correspon en un 75% a l'Estat i en un 25% a la banca privada.

Sánchez Llibre creu que davant la temporalitat de la crisi és essencial que l'accés a la liquiditat sigui en el curt termini, per donar oxigen a la cadena de pagaments. La patronal ha insistit que es facilitin els ERTOs per causa de força major també per als establiments que, sense tenir l'obligació de tancar, veuen reduïda dràsticament la seva activitat, l'aplicació de la bonificació del 100% de les quotes a la Seguretat Social a totes les pimes i no només a les que tenen menys de 50 treballadors o la moratòria del pagament d'impostos.