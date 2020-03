«Quedeu-vos a casa, nosaltres produïm per a vosaltres!». Aquesta frase expressada aquests dies de tant d'enrenou –malgrat el coronavirus– per treballadors i la propietat d'Explotaciones Ganaderas Dos Torres resumeix bé el sentiment de gran part del sector primari de l'economia que intensifica esforços perquè aquesta baula de la cadena agroalimentària funcioni bé i no faltin aliments a les botigues i les llars.

«Això no ha de parar!», sostenen els proveïdors de Mercadona per garantir que els aliments arribin a la seva xarxa comercial de més de 1.600 establiments a Espanya i Portugal. La companyia, presidida per Juan Roig, vol així deixar clar que la seva àmplia xarxa comercial romandrà proveïda, «i es reforçarà i garantirà» el subministrament de productes bàsics i de primera necessitat perquè els clients puguin fer la seva compra diària.

Explotacions ramaderes, productores i distribuïdores de lactis, fàbriques de galetes, de dolços, pa o sucs; així com firmes avícoles i empreses hortofructícoles s'han compromès de ple a intensificar el seu treball amb el vaixell almirall de la distribució a Espanya perquè no hi falti de res. Tot un repte en aquest moment. Així ho estan reconeixent en vídeos corporatius que aquestes empreses estan donant a conèixer.

«Gràcies per l'esforç a ramaders, treballadors i transportistes, pel vostre compromís i pel treball incansable per garantir el subministrament d'aliments», destaca el missatge llançat per Lactiber, una de les grans signatures distribuïdores i productores de lactis amb centres a Lleó.

Moments difícils

«Malgrat aquests moments tan difícils continuem treballant per subministrar els supermercats i botigues especialitzades», explica Carlos Fernández, de la ramaderia Hermanos Fernández López, de Santa Eufemia, Còrdova. En termes semblants, l'empresa Campo y Tierra, de la vall del Jerte, a Extremadura, comenta: «Continuem treballant per seguir subministrant-vos cireres quan les demaneu d'aquí a uns dies. Ànim, força i solidaritat, això ho vencerem».

Tampoc no cessen en el seu esforç altres empreses alimentàries que han augmentat la seva càrrega de treball.

«Estem carregant 22 camions per alimentar tot Espanya. Treballem sense descans, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i farem tot el que faci falta, un dia darrere l'altre», remarquen des de la firma Platos Tradicionales, que elabora productes preparats per menjar-se.

També el sector hortofructícola que subministra a Mercadona indica que «el camp no pot parar. No sortiu de casa excepte per anar a comprar, nosaltres som aquí per ajudar-vos perquè no us falti de res». Aceite La Andaluza, Agrícola Perichán (tomàquets i cogombres), Centrosur (espàrrecs), Agrícoles Gil (pomes i peres) participen d'aquesta proposta de Mercadona perquè «el sector primari no pot parar, no ens podem permetre el luxe de fallar als nostres clients ni de deixar els supermercats desabastits», expliquen des de la cadena de supermercats.

«Estem compromesos perquè no falti cap espàrrec verd a cap casa. Això passarà», recorden des de l'esmentada empresa Centrosur. «Estem treballant al 100%, malgrat les restriccions, i aplicant un protocol estricte de protecció. Al final, es tracta que la població pateixi tan poc com es pugui». Piensos Copasa, Grupo Cañigueral i el sector avícola de Lleida també s'han compromès a redoblar els seus esforços per garantir els subministraments a totes les botigues de la distribució comercial.

Seguretat alimentària

Mercadona i els seus proveïdors també destaquen, en aquestes intenses jornades de treball, que han adoptat mesures internes per reforçar la salut i la seguretat de tots els treballadors. Les empreses han lliurat els utensilis d'higiene i de prevenció necessaris, i s'ha adoptat els criteris específics respecte a la salut.

Mercadona, que des de dilluns passat controla l'aforament dels seus més de 1.636 supermercats i ha senyalitzat els accessos a les seves botigues per controlar l'entrada dels clients amb les distàncies de seguretat, i atorgarà preferències per accedir a comprar a les seves botigues a les persones grans, a les persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, a embarassades i acompanyants necessaris.