El Banc Central Europeu llança un pla d'emergència de 750.000 milions d'euros

El Banc Central Europeu (BCE) ha anunciat un programa de compra de deute per valor de 750.000 milions d'euros. Es tracta d'un programa de compra temporal d'actius tant del sector privat com del públic per contrarestar els «greus riscos» derivats de la pandèmia del coronavirus. Les compres es realitzaran fins a finals del 2020. Per a la compra de valors del sector públic, l'assignació de referència continuarà estant en mans dels bancs centrals nacionals. El Consell de Govern rescindirà les compres d'actius nets un cop jutgi que s'ha acabat la fase de crisi de coronavirus, «però en tot cas no abans de finals d'any».

Amb aquest nou programa de compres, acordat després d'una reunió d'emergència del Consell de Govern, el BCE pretén «contrarestar els greus riscos per al mecanisme de transmissió de la seva política monetària i per a les perspectives per a la zona de l'euro plantejades pel brot i la propagació creixent del coronavirus», segons han detallat en un comunicat oficial després d'una reunió d'urgència. «El Consell de Govern farà tot el necessari dins del seu mandat», assenyalen. La institució que presideix Christine Lagarde puntualitza que «no tolerarà cap risc en la transmissió de la política monetària en totes les jurisdiccions de l'Eurozona». La retòrica és dura i molt més contundent que la pròpia Lagarde dijous passat, que va haver de disculpar-se posteriorment per no haver estat rotunda en la defensa dels països de l'euro, sobretot Itàlia.



Signe d'alleujament

El nou programa de compra d'emergència pandèmica (PEPP) tindrà l'esmentada dotació total de 750.000 milions i les compres s'efectuaran fins a finals de 2020, incloent totes les categories d'actius elegibles sota el programa de compra d'actius existent. Per a les compres de deute públic, la referència en totes les jurisdiccions continuarà sent la clau de capital dels bancs centrals nacionals. És a dir, es compraran més actius de les principals economies de l'euro que de les més petites. No obstant això, les compres sota el nou PEPP es realitzaran de manera flexible. Això permet canvis en la distribució dels fluxos de compra al llarg del temps, entre les classes d'actius i entre les jurisdiccions, que són països o fins i tot comunitats o regions. Entre aquesta decisió i les acumulades, el BCE compta amb unes compres aquest any d'1,3 bilions.

El BCE confia que aquest programa, d'una magnitud oblidada des de la crisi de l'euro de principis d'aquesta dècada, sigui suficient per aconseguir que l'actual paràlisi econòmica en l'Eurozona sigui passatgera. La reunió del BCE va ser improvisada en la nit del dimecres.