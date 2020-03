Cinc consells per treballar des de casa en temps de quarantena

La crisi del coronavirus ens ha obligat a modificar molts dels nostres hàbits. Ens hem de quedar tancats per erradicar el virus, però, podem treballar estant a casa? La resposta és sí, sempre que sigui possible, gràcies al teletreball. Segons els experts, treballar des de casa comporta molts beneficis com una substancial millora de l'autonomia i la conciliació familiar, En les circumstàncies actuals, tampoc és que hi hagi alternativa.

No obstant això, a casa és fàcil trobar distraccions. "Quan el nostre cervell s'enfronta a un canvi, comença a detectar totes aquelles amenaces i tots aquests punts positius de la nova situació, però no sempre és realista. Veu l'oportunitat d'estar més còmode a casa, però no és capaç de veure com ens podem veure sobrecarregats en adonar-nos que hi ha més distraccions" explica el psicòleg Ángel Rull en un article a El Periódico. "En no sentir la pressió dels caps o els companys i sumar-li les nombroses distraccions que tenim a casa, treballar a través de la pantalla i en la comoditat de sofà acaba convertint-se en un problema" afegeix l'expert.

Hi ha diverses pautes que podem seguir per a ser productius i tenir més temps lliure. Aquí us donem cinc consells essencials per aprofitar al màxim el teletreball.

1. Crea un espai de treball a casa teva que sigui còmode. Evita posar l'ordinador al menjador i crea un "despatx" en algun racó. No treballis des del sofà i allunya't de distraccions com la televisió.

2. Arregla't cada dia. Vesteix-te, esmorza de forma saludable (no oblidis la fruita) i comença a treballar com si estiguessis en una oficina. Marcar una rutina, llevant-se cada dia a la mateixa hora és important per tal d'estar més despert i ser més eficient durant la resta del dia.

3. Mantingues el teu horari. Marca't i segueix el teu horari de treball de forma habitual, sense oblidar complir amb els descansos per esmorzar i/o dinar.

4. Llista de tasques. El millor és que, abans de començar a treballar, elaboris una llista amb tot el que has de fer durant el dia. Així, tindràs clara la jornada que t'espera i evitaràs distraccions. Una possibilitat és que, a mesura que vagis complint amb les tasques que t'has marcat, les vagis marcant a la llista.

5. Evita les distraccions. Durant el teu horari laboral estàs treballant així que no aprofitis el temps per fer feines de casa o sortir a comprar. També és recomanable que avisis als teus amics i familiars perquè no et distreguin mentre estàs treballant.