Hipra d'Amer cedeix laboratoris i equips de biotecnologia a les autoritats sanitàries

La multinacional farmacèutica veterinària Hipra, amb seu a Amer, ha arribat a un acord amb les autoritats sanitàries pel qual cedirà part de les seves noves instal·lacions (prop de 700 m2 de laboratoris dotats de l'última tecnologia en diagnòstic per PCR) als principals hospitals de la província per ajudar en la gestió i obtenció de resultats dels tests de coronavirus SARS-CoV-2.

Es tracta d'unes noves instal·lacions que la companyia acaba de construir a la seva seu central dins del seu pla d'expansió de negoci i que estava a punt d'inaugurar. Les instal·lacions compten amb equips i instrumental d'última tecnologia.

"Com a empresa de Salut Animal, per a nosaltres és un deure i un acte de responsabilitat fer ús de tots els mitjans que tinguem per ajudar a preservar la salut pública en moments tan excepcionals, d'aquí la necessitat de col·laborar amb els hospitals cedint els nostres centres de diagnòstic", ha anunciat la companyia.

Les mostres rebudes arribaran de tots els hospitals de la província (Trueta de Girona, Santa Caterina de Salt i hospitals comarcals d'Olot, Figueres, Palamós i Blanes), i seran tractades d'acord amb els protocols internacionals i amb les més estrictes mesures de seguretat de bioseguretat i biocontenció.

Personal del Laboratori Clínic Territorial de l'Institut Català de la Salut a Girona, de referència a la Regió Sanitària per al processament de les PCR de determinació del coronavirus, i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), que estan donant suport al laboratori des de la setmana passada i al qual s'afegirà personal voluntari de la Universitat de Girona (UdG) i de les startups gironines GoodGut i Microbial, es desplaçaran als nous espais d'Hipra i seran els que s'encarregaran de tot el procés d'anàlisi, mentre que els tècnics de l'empresa els donaran suport amb el seu coneixement i experiència en biotecnologia.

Hipra desenvolupa i comercialitza vacunes per a animals, alhora que proporciona serveis per a la prevenció i control de diverses malalties animals en explotacions ramaderes. Per al diagnòstic d'aquestes malalties, compta amb l'última tecnologia en anàlisi per PCR. "Aquest tipus de diagnòstic en temps real permet analitzar centenars de mostres en poques hores, amb l'ajuda addicional de l'automatització del procés, de manera que estem convençuts que serà de gran ajuda" ha explicat la companyia.

Es calcula que aquesta col·laboració pugui durar unes 2 o 3 setmanes, però continuarà vigent "mentre l'Institut Català de la Salut necessiti el nostre ajut durant l'emergència sanitària", ha anunciat la companyia.

Peces d'impressió 3D per a respiradors



D'altra banda, Hipra està també fabricant peces mitjançant impressió 3D per a la fabricació dels respiradors que es subministraran als hospitals. Aquest projecte s'està coordinat a través de LEITAT, HP i altres organismes públics com el Consorci de la Zona Franca.

Hipra també ha realitzat donació a diversos hospitals de referència de material de protecció (guants, granotes de treball per a zones estèrils, ulleres i gel hidro-alcohòlic) i s'ha compromès a lliurar una important quantitat de mascaretes de protecció tan bon punt rebi unes comandes en curs.

La companyia, que continua fabricant les seves vacunes per animals, ha aplicat protocols específics de seguretat.

També ha previst i implantat tot un seguit de mesures per preservar la salut de la seva plantilla i de totes les persones del seu entorn.

La multinacional continua fabricant i distribuint els seus medicaments, activitat que, assegura, és essencial tant per assegurar un subministrament a la població d'aliments saludables, com per mantenir la salut de les mascotes.

"Per a nosaltres és un deure mantenir els nivells habituals de producció, ja que contribuïm de forma essencial a la cadena de subministrament d'aliments i a la salut de la població amb productes considerats de primera necessitat", afirmen.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus