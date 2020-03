La UGT de Girona denuncia que hotels de la Costa Brava acaben temporada per no agafar de nou els treballadors

La UGT de les comarques de Girona denuncia que alguns hotels de la Costa Brava han acabat la temporada, just quan l'acabaven d'iniciar o retarden l'obertura. D'aquesta manera, s'estalvien fer ERO temporals, que els obligaria a agafar de nou els treballadors, un cop superada la crisi sanitària. El sindicat diu que amb aquesta pràctica el que es fa és "fer recaure tot l'impacte" de la situació a l'empleat.

El secretari general del sector d'hostaleria de la UGT, Maxi Reca, deixa clar que no totes les empreses fan aquesta "picaresca" i recorda que la majoria de treballadors són fixes discontinus, un col·lectiu que "cal protegir". "El decret del govern permetia tenir unes condicions mínimes per un sector amb molta precarietat", assenyala.

Un dels sectors que més nota la crisi sanitària provocada pel coronavirus és el turisme, on la majoria de d'empleats tenen la condició de fixes discontinus. Això significa que treballen durant els mesos de més feina, i després pleguen quan l'empresa dona per acabada la temporada. I aquesta "picaresca" és la que fan servir alguns dels hotels de la Costa Brava que han decidit donar-la per finalitzada, malgrat que feia pocs dies que l'acabaven de començar. En alguns casos el que estan fent és retardar l'inici.

D'aquesta manera, l'empresa s'estalvia haver de fer ERO temporals que implica d'una banda un tema fiscal, ja que, segons explica el secretari general del sector d'hostaleria i comerç de la UGT, Maxi Reca, l'empresa ha d'assumir el 25% de les cotitzacions dels treballadors quan van a l'atur. Aquesta norma, però, només està atribuïda per a aquelles empreses de més de 50 treballadors.

Però el més important, segons Reca, és que l'ERO temporal obliga a mantenir els treballadors un cop superat el període de crisi. Això vol dir que tots els empleats que havien de treballar haurien tingut la seguretat que més endavant tornarien al seu lloc de feina, i mentrestant, cobrarien l'atur sense que computi, tal i com marca el decret del govern espanyol.

Ara, però, aquells treballadors que han vist com els hotels decidien acabar la temporada queden "desemparats", ja que a més de no poder-se beneficiar del decret "tenen la incertesa de si l'empresa els tornarà a cridar". Reca assenyala que, d'aquesta manera, els propietaris dels hotels poden decidir el nombre de persones que agafaran quan passi la crisi del coronavirus.

Assumir part de la crisi

El secretari general del sector d'hostaleria i comerç de la UGT ha reconegut que la temporada "no pinta bé", ja que no se sap quants dies pot durar el confinament i les restriccions. Tot i això, Reca deixa clar que "no pot ser que sempre recaigui sobre els treballadors els efectes de la crisi".

"Esperem que quan tot això acabi, l'activitat agafi volada. Si tenen un mal any, ja hi ha els procediments adequats per intentar pal·liar les pèrdues, el que no pot ser és que es traslladi tot el pes a sobre de les esquenes de l'altra part. No es pot anar amb mala fe", ha assenyalat Reca.

Un col·lectiu "vulnerable"

Finalment, des de la UGT han demanat "protegir els treballadors fixes discontinus i han recordat que es tracta d'un col·lectiu "vulnerable", en bona part per la "incertesa" que viu. "És bo que aquests treballadors tinguin mesures que els hi millorin les condicions que tenen actualment", ha conclòs.