El Banc d'Espanya avisa d'una «pertorbació sense precedents» en l'economia

El Banc d'Espanya va assegurar ahir que la crisi del coronavirus és una «pertorbació sense precedents» per a l'economia que tindrà un impacte «molt notable». El seu governador, Pablo Hernández de Cos, va admetre que el deteriorament de l'activitat econòmica a curt termini pot ser «molt agut» i que les polítiques públiques són «crucials» per evitar que la caiguda «transitòria» es converteixi en una crisi «persistent». En aquest sentit, va reclamar una «resposta fiscal més ambiciosa i coordinada a escala europea». «Una major ambició i coordinació de la resposta europea no és una opció, és una necessitat», va afirmar.

Segons el Banc d'Espanya, la duració dels efectes de la pandèmia dependrà de la capacitat de reduir nous contagis però també «de les polítiques per atenuar l'impacte derivat del cessament d'activitat de moltes empreses i de les conseqüents pèrdues de feina». «Les polítiques públiques són crucials per evitar que el que és una caiguda transitòria d'activitat i rendes de famílies i empreses s'acabi transformant en una de més persistent», va afirmar Hernández de Cos.



Compra d'actius públics

El governador del Banc d'Espanya va destacar la decisió del Banc Central Europeu (BCE) per fer compres addicionals d'actius de fins a 750.000 milions d'euros fins a finals d'any, «que poden perllongar-se més enllà d'aquesta festa si fos necessari». «Les compres seran de valors tant de deute públic com privat i es faran de forma completament flexible, tant pel que fa a la distribució temporal com als actius que s'adquiriran sota el programa», va afirmar el Banc d'Espanya. Segons va indicar el regulador, la flexibilitat és «essencial per evitar eventuals deterioraments addicionals de les condicions financeres del conjunt de l'àrea i dels diversos països».



Més mesures

La Comissió Europea va suspendre ahir l'aplicació del Pacte d'Estabilitat i Creixement, el conjunt de normes fiscals comunitàries, obrint així la porta al fet que els governs nacionals puguin elevar la seva despesa pública tot el necessari per combatre la propagació del coronavirus i mitigar les seves conseqüències econòmiques. Així, els governs nacionals poden invertir en la seva economia el que necessitin.



Més ERTOs

La primera setmana de confinament deixa un balanç de 8.640 empreses que han iniciat els tràmits per realitzar un ERTO i un total de 152.230 treballadors afectats a Catalunya. Així ho constaten les xifres de la Generalitat, que mostren un repunt del 369% entre divendres i dijous; després de l'aprovació per part de Govern central de les noves mesures per agilitzar aquests expedients. A Girona, s'han presentat 704 expedients aplicats sobre 7.529 treballadors; dijous eren 41 expedients i 596 treballadors.

Cal destacar que el grup Inditex posposarà l'aplicació d'un ERTO al 15 d'abril i només si l'estat d'alarma i tancament de botigues es manté a Espanya. El grup pagarà el salari malgrat el tancament de botigues de moment.