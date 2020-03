Una empresa gironina ofereix webs i botigues en línia gratuïtes mentre duri el confinament

La gironina Cap Empresa Sense Web ha engegat la campanya «#JoEmQuedoACasa, #ElMeuNegociNo» per donar un cop de mà a qui no pot teletreballar, qui necessita replantejar el seu negoci online, o vol crear o millorar el seu web. Ofereixen un web o botiga online a cost zero i tres mensualitats de regal.

Degut a la situació actual de confinament, són innumerables les empreses, grans, mitjanes i petites, els autònoms i els emprenedors, que es veuen afectats i són moltes les persones que necessiten replantejar el seu negoci i trobar-hi viabilitat a Internet i també moltes les que, precisament en aquests moments, disposen del temps per treballar en el seu lloc web. Per això, i per tal de contribuir a que cap negoci s'aturi, Cap Empresa Sense Web s'ofereix a crear o renovar webs i botigues en línia de manera gratuïta, regalant també les tres primeres mensualitats.

Es pot consultar tota la informació d'aquesta campanya, només vàlida mentre duri el confinament i per a noves altes, al web de «#JoEmQuedoACasa, #ElMeuNegociNo».

Cap Empresa Sense Web és una plataforma web ideada per Interactiu, una empresa amb més de 15 anys d'experiència en el sector de les noves tecnologies i el desenvolupament de pàgines web, amb seu a Cornellà del Terri (Pla de l'Estany).