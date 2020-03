Facua denuncia Ryanair per endarrerir fins a 28 dies les devolucions en vols cancel·lats

Facua ha denunciat l'aerolínia Ryanair per endarrerir fins a 28 dies les devolucions dels bitllets cancel·lats a causa de la crisi del coronavirus. El termini legal establert per la normativa europea és de set dies. L'associació considera que l'endarreriment i incompliment de l'obligació de restitució "no té justificació" i insta les aerolínies a fer les devolucions en el temps fixat per la normativa vigent.

L'organització de consumidors critica que aquesta pràctica suposa una "limitació inexcusable" dels drets dels consumidors i afecta la seva economia. A més, l'associació ha rebut diversos avisos d'usuaris que han tingut problemes a l'hora d'enviar les reclamacions a Ryanair, a través del correu que ells mateixos havien proporcionat.

L'escrit ha estat presentat davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per tal que emprengui accions contra l'aerolínia. Així mateix, ha dirigit una altra denúncia davant la Direcció General del Consum, del ministeri de Consum, per instar l'empresa a cessar en aquestes irregularitats i impulsar "actuacions sancionadores" per part de les disset autoritats.

La companyia irlandesa ha cancel·lat «la majoria si no tots» els vols previstos per aquests dies, en una rebaixa de l'operativitat que pot arribar al 80%.