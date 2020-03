L'FMI pronostica una recessió «tan dolenta o pitjor» que la de la crisi de 2008

La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha avisat que l'impacte del coronavirus en l'economia causarà una recessió "igual de dolenta o pitjor" a la que va tenir lloc com a conseqüència de la crisi del 2008. "El creixement per al 2020 és negatiu, amb una recessió com a mínim igual de dolenta o pitjor que la de la crisi financera global. Però esperem una recuperació en el 2021", ha apuntat Georgieva en un comunicat en què pronostica que l'impacte del covid-19 sigui "sever" i ha demanat als estats que impulsin més polítiques fiscals.

Ara per ara, Georgieva ha demanat "prioritzar" la contenció del virus i "reforçar els sistemes sanitaris". "Com més ràpid aturem el virus, més ràpida i forta serà la recuperació", ha subratllat.

D'altra banda, la directora gerent de l'FMI ha celebrat tant les decisions dels bancs centrals com les "extraordinàries accions fiscals" que han impulsats alguns estats per "enfortir els sistemes sanitaris i protegir els treballadors i empreses afectats". Amb tot, Georgieva ha alertat que caldran "encara més" mesures fiscals.

Alerta sobre els països més pobres

En el comunicat, la directora gerent de l'FMI ha avisat que els paisos desenvolupats estan en una "millor posició" per respondre a la crisi que els paisos més pobres, que fan front a "desafiaments significatius".

Segons dades de l'organisme, els inversors internacionals han retirat 83.000 milions de dòlars en els últims dies dels mercats emergents, el que suposa "la major fuga de capitals fins ara".